Piden apremio de seis vinculados en el caso de la «narcoavioneta»

La Policía Boliviana pidió la emisión de órdenes de apremio contra seis personas presuntamente vinculadas al caso de la “narcoavioneta” hallada en Paraguay con 302 kilos de cocaína el pasado 17 de mayo, informó el comandante nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Maximiliano Dávila.

La autoridad señaló que también se ejecutarán allanamientos en Santa Cruz y Beni y no refirió más detalles para no entorpecer la investigación.

El pasado 17 de mayo una avioneta con matrícula boliviana (CP3004) fue detenida en la región paraguaya de San Pedro, fronteriza con Bolivia, cuando transportaba 302 kilos de cocaína. La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de

Paraguay detuvo a 12 personas, siete de ellas policías de ese país y un boliviano, Luis C. Z., quien sería el piloto de la aeronave. La droga tenía como destino final Brasil.

La avioneta, según registros de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), pertenece a Humberto R. H., quien hasta el 20 de mayo fue funcionario de la Alcaldía de Reyes (Beni). En esa fecha, el jefe municipal, José Roca, emitió la destitución de Humberto R. H. cuando se enteró de la vinculación con la “narcoavioneta”.

El piloto boliviano detenido en Paraguay es sobrino de una exfuncionaria de alto nivel de la Gobernación de Beni, Mayerling C. M., quien también postuló en las elecciones Jjudiciales a una magistratura del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Mayerling, según el medio brasileño Terça Livre, es una cercana colaboradora del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

La Fiscalía de Beni abrió de oficio el pasado 30 de mayo una investigación por el delito de presunta legitimación de ganancias ilícitas contra Mayerling C. M.; el piloto detenido, Luis C. Z.; el dueño de la avioneta Humberto R. H., y otras seis personas. Una comisión de fiscales se hizo cargo de la investigación.

El 23 de mayo, el director de comunicación de la Senad de Paraguay, Francisco Ayala, informó al programa A Todo Pulmón que se abrió una investigación sobre una estructura criminal transnacional que opera entre Bolivia, Paraguay y Brasil, la cual en los últimos años habría hecho grandes cantidades de envío de droga desde Bolivia.

El Senad informó que el piloto boliviano detenido está vinculado a varios envíos de droga a Paraguay y señaló que se coordina la actividad investigativa con sus pares de Bolivia y Brasil.

Según un reporte de Página Siete, en Beni funcionan cinco clanes familiares que se dedican al tráfico de drogas. Una investigación de la Policía, develada por este medio, señaló que uno de los clanes más activos es el denominado clan Castedo Candia. Otro grupo delictivo es el clan Lima Lobo, cuyo líder, Fabio Andrade Lima Lobo, fue detenido en Brasil con 400 kilos de cocaína en 2017.

MEDIO DE BRASIL VINCULÓ A QUINTANA

De acuerdo con un extenso reportaje de la revista brasileña Terça Livre, Mayerling C. M. sería la madre del verdadero dueño del avión y de la cocaína: Jhonsy C. C., pues afirma que la persona que tiene titularidad de la avioneta, Humberto Jesús R. H., extesorero en el municipio de Reyes, del departamento de Beni, sería un simple testaferro.

La publicación mencionó al actual gobernador de Beni, Álex Ferrier, y al ministro de la Presidencia, Juan Ramón QUintana, de tener nexos políticos con Mayerlig C. M., aunque ella misma aseguró que no tiene ninguna relación con el titular de la Presidencia.

INVESTIGADA TIENE BS 5,6 MILLONES DE PATRIMONIO

Una de las investigadas por ganancias ilícitas y vinculada al caso de la “narcoavioneta”, Mayerling C. M., tiene registrados 5.592.550 bolivianos como patrimonio neto en su declaración jurada que se puede descargar de la página de la Contraloría.

La exfuncionaria de la Gobernación de Beni subió un video a su cuenta de Facebook el pasado 23 de mayo en el que rechaza todas las acusaciones que la vinculan con el tráfico de drogas. “No van a encontrar nada contra Mayerling, nunca me han investigado, no quiero ser candidata, no tengo llegada a una autoridad nacional”, aseveró en su red social.

Dijo que las acusaciones son un ataque político que mellan la dignidad de su familia. Aseguró que no tiene ninguna relación con el ministro Juan Ramón Quintana. También indicó que la atacan por sus convicciones revolucionarias.

