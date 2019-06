Policía rompe precinto de helicóptero sin orden judicial, lo lleva a su hangar y lo usa sin matrícula

Rompen precinto de helicóptero sin orden judicial, policía lo lleva a su hangar y lo usa sin matrícula

Información a la que accedió “Detras de la Verdad” da cuenta que este pasado martes 24 de junio un teniente de la Policía ingresó al hangar 110 del aeropuerto el Trompillo de propiedad de la empresa AM&M rompió el precinto de un helicóptero que es parte de una investigación por el caso UELIN lo sacó del hangar y realizó sobrevuelos en dos oportunidades de manera ilegal, no solo por qué la aeronave no tiene matrícula de control extendido por la DGAC, si no por qué no se presentó ninguna orden judicial a los encargados del hangar. Tras el sobrevuelo de este pasado martes se llevaron la nave al hangar policial.

Se trata de un helicóptero R44 Raven II – Helicopter, el manejo de la aeronave esta en contra de la normativa de Aeronavegabilidad regida por la DGAC en Bolivia y aún así la torre de control de el aeropuerto El Trompillo le autorizó realizar sobrevuelos este pasado martes.

Fuente: Detrás de la Verdad

