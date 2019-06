¿Por qué a todo el mundo le gusta Keanu Reeves?

Explica que rechazóporque “se llamaba Speed y tenía lugar en un trasatlántico, un trasatlántico es más lento que un autobús” y que eso le llevó a un veto por parte de Fox que duraría 15 años. Llama al remake de Ultimátum a la Tierray cuenta que aquel fracaso le llevó a “la cárcel de Hollywood”, un lugar donde no llegan las ofertas de primera división. Y reconoce que “siempre he querido hacer de Lobezno, pero no me lo dieron. También quería hacer El caballero oscuro, pero no me lo dieron. Ha habido muchos Batmans, así que yo me limito a disfrutarlos como espectador”.contaba que Keanu hacía flexiones mientras recitaba Shakespeare. “Y mientras rodaba Speed, me aprendí el texto de Hamlet” añade Reeves en referencia al personaje con más frases de Shakespeare (1476) que interpretó en un teatro de Winnipeg (Canadá) en 1995, “porque tenía mucho espacio en la cabeza”. ¿Y qué dice eso de Speed? “Que no es Shakespeare”.