Por tercera vez no logran votos suficientes para elegir directiva en el Concejo Municipal de La Paz

Por tercera vez no logran votos suficientes para elegir directiva en el Concejo Municipal

Por tercera vez se suspendió la elección de la directiva del Concejo Municipal de La Paz, en esta oportunidad fue sugerida para que presida el órgano deliberante la concejala de Sol.Bo, Andrea Cornejo y una vez más la concejala de Sol.Bo, Isabel Colque votó en contra de la plancha propuesta por su partido.

La concejala Isabel Colque señaló que no votará mientras no se presente a la sesión la concejala, Cecilia Chacon, dado que tiene el apoyo de varios concejales para asumir la presidencia del Concejo Municipal en La Paz. La bancada de Sol.bo espera que Colque no esté alineada al MAS y busque empantanar la elección que se volverá a repetir el próximo martes.

Fuente: Detrás de la Verdad

[fbo]