Precio del petróleo sigue en picada ante señales de desaceleración de la economía mundial

Reuters.- El crudo caía el martes por señales de que una desaceleración económica está empezando a mermar la demanda por energía, y luego de que Rusia dijo que se oponía a extender hasta fin de año los recortes a la producción acordados con la OPEP.

A las 1109 GMT (07:09 en Chile), el Brent perdía 90 centavos, o un 1,47%, a US$ 60,78 por barril luego de retroceder más temprano a US$ 60,2, nivel más bajo desde enero de 2019. El West Texas Intermediate bajaba 68 centavos, o un 1,28%, a US$ 52,80 el barril.

El petróleo ha declinado cerca de un 20% desde los máximos de 2019 que alcanzó a fines de abril y en mayo registró su descenso mensual más pronunciado desde noviembre. La desaceleración económica está afectando también a los precios de otras fuentes de energía, como el carbón y el gas.

Los operadores financieros se han alejado de los mercados de energía frente al sombrío panorama para la economía mundial en medio de la disputa comercial entre Estados Unidos y China.

“La prolongada guerra comercial hace temer una desaceleración económica mundial, así como una menor demanda de petróleo”, dijo el martes la corredora Eastport.

Producción

Para evitar el exceso de oferta y apuntalar el mercado, la OPEP y aliados como Rusia, alianza conocida como OPEP+, han disminuido su producción. El grupo planea decidir a fines de este mes o principios de julio si continuará aplicando restricciones al suministro.

Moscú ha señalado hasta ahora que apoyaría una política conjunta con la OPEP. Pero el jefe del principal productor estatal de Rusia, Rosneft, Igor Sechin, dijo el martes que Rusia debería bombear a voluntad y que buscará una compensación del gobierno si se extienden los recortes.

