Presentan proyecto para obligar a los binomios a debatir; el MAS dice que no corresponde

LA PAZ |

Los diputados de la oposición Wilson Santamaría y Rafael Quispe presentaron este lunes al presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, el proyecto de ley para obligar a los binomios presidenciales a debatir sus propuestas electorales, en miras de los comicios del 20 de octubre.

«Se establece la obligatoriedad de debates electorales entre candidatos a Presidente y Vicepresidente del Estado, con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas», se lee en el primer artículo del proyecto.

Esta normativa contempla que el debate se debe dar en los 25 días hábiles posteriores a la fecha de inscripción oficial de candidaturas, prevista para el 19 de julio en el Calendario Electoral de las elecciones generales 2019.

Establece que los candidatos que no participen en debates serán sancionados «con el no otorgamiento de espacios de publicidad estatal y no están habilitados la publicidad privadas, y dichos espacios (vacantes) se repartirá de manera equitativa entre el resto de los candidatos participantes».

Desde su candidatura para las elecciones generales de 2006, cuando llegó al poder, Evo Morales no participó en debates de candidatos presidenciales. La última vez que lo hizo fue en las elecciones de 2002 en las que perdió ante Gonzalo Sánchez de Lozada, con quien precisamente debatió. En ese sentido, los postulantes de otros partidos participaron en debates en las elecciones generales del 2006, 2009 y 2014.

El MAS dice que no corresponde

Por su parte, el MAS considera que este tipo de normativa no es necesario, porque el Presidente debate día a día con el pueblo y no se requiere otro tipo de palestras para ello. Asegura que este no puede debatir con candidatos que tienen poco apoyo de la ciudadanía, según las encuestas.

«El pueblo es su objetivo es su prioridad es el soberano, consiguientemente el debate cada día con el pueblo. No necesita una palestra, él es parte del pueblo (…) Debemos respetar que es parte del pueblo, debate cada vez con el pueblo», dijo la jefa de bancada del MAS, Betty Yañiquez.

Por su parte, diputada oficialista Valeria Silva afirmó que no corresponde que Morales debata con otros candidatos, porque los candidatos de oposición «necesitan un poco más de fuerza» para hacerle frente al candidato del MAS.

«La aprobación del presidente Morales, habiendo sido elegido en 2014 con más de 60% y que la intención que le dan las encuestas -que bueno siempre son de dudosa credibilidad- está por encima del 40%; no se equipara al 7%, 8% o 1%, 2% que pueda tener otro candidato. Entre estos candidatos con muy poquita intención de voto podrán hacer debates para disputarse ese 1 o 2%. Nosotros tenemos que construir un debate más con la gente, de abajo hacia arriba», afirmó Silva.

En ese sentido, respecto a que pudiera debatir con el candidato Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC), a quien las encuestas le dan entre 27% y 32%, la Legisladora dijo que aún no está cerca del porcentaje del Presidente.

A contracorriente de sus colegas, el diputado jefe de bancada del MAS de La Paz, Sergio Choque, expresó que, si bien es una decisión de Morales, sería una buena opción que participara en debates.

«Es una decisión del candidato, en este caso nuestro Presidente; sin embargo, yo creo que es una buena opción (debatir) a fin que la población pueda conocer las propuestas de todos los candidatos, ver el grado de conocimiento de los mismos. Ojalá que lo pueda hacer en su decisión el Presidente», explicó Choque.