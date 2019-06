Presidente de diputados aclara dicho de dirigente sobre envenenar a opositores

¡Wañuchun q’aras (mueran los blancos)! se escuchó gritar a la muchedumbre ayer en el norte de Potosí durante un acto en el que estuvo el presidente Evo Morales

Pablo Cambara







Ayer (domingo) el ejecutivo de la Federación de Campesinos del Norte de Potosí, Ever Rojas, advirtió que no permitirán que los opositores ingresen a esa región para hacer campaña electoral, porque los ‘kataris’, como se denominan, “van a envenenar a los q’aras (blancos) haciéndo alusión a los candidatos de oposición.

Estas declaraciones fueron ‘aclaradas’ hoy por Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados, que pidió no tomar de forma literal las declaraciones del lider campesino pues él se refería a que no se va permitir que se los envenene ideológicamente como pueblo.

Recordó que la extrema pobreza en Potosí se ha vivido por muchos años y achacó de esa situación a «los gobiernos neoliberales», por lo que justificó las palabras de Rojas, pero no de manera textual.

«Lo que ha expresado (el dirigente) es que no se va a permitir que se los envenene ideológicamente a este pueblo, no va a permitir de que vengan ideas foráneas para distorsionar la reivindicación de los pueblos indígenas originarios, no es que el (candidato opositor) que venga a Macha se lo va a envenenar literalmente, sino, lo que no permitirán es un envenenamiento ideológico», explicó.

Las palabras del dirigente potosino fueron dichas en un acto en el que participó el presidente Evo Morales y la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra. Dicha acción fue recriminada por el líder de Bolivia dijo NO, Oscar Ortiz, que cuestionó de que el mandatario no se hubiera referido al tema de manera oportuna.

Lo que dijo el ejecutivo de la Federación de Campesinos, Ever Rojas

“Esta nuestra tierra de Tomás Katari, hay kataris malos (que) no van a permitir a los partidos neoliberales entrar aquí. Si van a entrar a la tierra de Tomás Katari, en español dicen víbora ¿la víbora qué hace?, envenena, estos kataris van a envenenar a los q’aras, por eso, que no se atrevan a entrar a la tierra de Tomás Katari”, advirtió el dirigente en quechua, entre arengas de ¡wañuchun q’aras (mueran los blancos).

Más sobre el tema

TSE rechaza amenazas a candidatos de oposición y recuerda que hay libre circulación en el país

Fuente: eldeber.com.bo