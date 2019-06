Rodríguez y Quispe retan a García Linera a debatir en quechua y aimara para que no se aburra

El candidato a la vicepresidencia por Bolivia dice No y el diputado de Unidad Demócrata manifestaron que no debe correrse ni ser «miedoso» a hablar en idiomas indígenas

El candidato a la vicepresidencia por Bolivia dice No, Edwin Rodríguez y el diputado Rafael Quispe, retaron al vicepresidente Álvaro García Linera a debatir en quechua y aimara para «no aburrirse» y pidieron que no sea «miedoso» y no se «corra» de hablar en idiomas indígenas.

Ambos políticos respondieron al vicepresidente García Linera que dijo estar dispuesto a debatir; sin embargo, para no aburrirse, planteó que pongan al frente a cuatro o seis de los candidatos opositores que participarán en las Elecciones Generales de octubre de 2019.

«Nos hablaremos y nos debatiremos en quechua y en aimara también, así no es aburrido. Pero además debatiremos algo que no es aburrido que es el 21F, que a todos nos interesa. Que a todos nos explique en quechua por qué quiere perpetuarse en el poder», afirmó Rodríguez.

El diputado Rafael Quispe de Unidad Demócrata no se quedó atrás, demandó a la segunda autoridad del Estado aceptar el debate rumbo a las elecciones generales de octubre de este año.

Rodríguez instó al vicepresidente a perder el «miedo» a hablar en idioma indígena, toda vez que se supone que pasó el curso de formación para habilitarse en el Tribunal Supremo Electoral.

La oposición cuestiona que el binomio del gobernante MAS no debatió con los opositores en ninguno de los procesos electorales que se desarrollaron a lo largo de los últimos 13 años; el oficialismo también ha descartado eventuales debates en las próximas Elecciones Generales de octubre.

