Salah: «Ser un egipcio en este nivel es increíble»

EFE

«Todos están contentos ahora. Yo lo estoy después de jugar la segunda final seguida y finalmente hacerlo 90 minutos. Todos hicieron su mejor esfuerzo hoy, no hubo grandes actuaciones individuales, todo el equipo fue increíble», dijo en declaraciones recogidas por la UEFA.

«Veremos el VAR la próxima temporada, pero me gusta mucho. Me he sacrificado mucho por mi carrera. Fui de un pueblo a El Cairo y ser un egipcio en este nivel es increíble», agregó.

Fuente: https://www.foxsports.com.ar