San José remodela y amplía sus viejos vestidores

El santo trabaja a pedido del técnico Ponce para dar comodidad a sus jugadores. Por ahora no se utilizan los ambientes construidos por el Gobierno, porque “está mal construido” dice su presidente.

San José aprovecha el receso para remodelar sus viejos camarines a petición del técnico chileno, Miguel Ángel Ponce, con el objetivo de darle más comodidad a sus dirigidos. La directiva decidió realizar las obras en este sector en lugar de habilitar los ambientes que entregó el presidente Evo Morales Ayma porque según su titular Wilson Martínez: “está mal construido”.

Las obras implican dotar de más baños, un sector para 2 hidromasajes, 10 duchas, una sala de prensa, gimnasio, un despacho para el cuerpo técnico, un deposito, además de ambientes para el cuerpo técnico y otras obras más.

Las obras no serán entregadas al inicio de la pretemporada, que será el 24 de junio. Pese a ello, se coordina con el Servicio Departamental de Deportes de Oruro para utilizar los ambientes en el estadio Jesús Bermúdez.

Mal construido

El complejo Húngaros del 55 cuenta desde enero de 2017 con graderías para 3.000 espectadores, y 14 ambientes para gabinete para el cuerpo técnico, gimnasio, utilería, dos camarines cada uno con sus baños y duchas, sala de reuniones, gabinete médico, administración, deposito, sala, vestidores, los cuales, hasta el momento no son utilizados por el club orureño.

“No es la primera vez que digo, está mal construido (…) no es por hablar mal, no se puede habitar eso, es una construcción nueva, no podemos tomarla, cuando entreguemos la nueva que vamos a entregar, ahí nos vamos a dar cuenta la calidad”, explicó Martínez. La obra no fueron recibidas por el directorio de San José.

La construcción fue pocas veces utilizadas en algunos partidos amistosos y solo se hace uso de las graderías para los espectadores que ven el entrenamiento de San José. Existe aprobación para una tercera y cuarta fase que data de 2017 para edificar un hotel y garzoniers para los jugadores.

Un sector de los baños de las tribunas del complejo de San José. Foto: Etzhel A. Llanque



Estadio para 40.000

La directiva presentó un proyecto para la construcción de un estadio de 40.000 espectadores con un costo de 87 millones de dólares y un complejo en las cuatro hectáreas que dispone en la zona de Vinto. Martínez sostuvo que se “tocara” las puertas de la Federación Boliviana de Fútbol, Conmebol, el Gobierno y bancos.

Fuente: diez.bo