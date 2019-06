Se suspende el tractorazo de los soyeros tras llegar a un preacuerdo con el Gobierno

Los productores de soya llegaron a un preacuerdo con el Gobierno y ya no realizarán el ‘tractorazo’ de protesta anunciado para esta semana.

Marcelo Pantoja, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosa y Trigo (Anapo), indicó que las negociaciones con el Gobierno son esperanzadoras y calcula que hasta el miércoles se tenga el reglamento sobre las exportaciones y la biotecnología.

Pantoja remarcó que el punto más caliente es el referido al precio que el sector demanda a la industria y que éste no debería ser menor a los $us 300 la tonelada, cuando la industria ofrece no más de $us 225 la tonelada.

César Cocarico, ministro de Desarrollo Rural y Tierras, destacó el encuentro y aseguró que el Gobierno cumplirá con el sector, pues de ninguna manera es insensible al problema de los productores soyeros.

EL DEBER