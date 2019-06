Seduca cierra instituto CEIQ de manera definitiva por funcionar de manera ilegal

El representante del Ministerio de Educación, Lic. Richard Rojas, procedió a precintar y cerrar definitivamente al instituto CEIQ por funcionamiento ilegal al existir una resolución de cierre del año del 2017.

El Seduca rechazó los argumentos de la propietaria, Rosangela Goncalves, sobre los recursos interpuestos contra dicha resolución, aclarando que el cierre ya no tiene vuelta atrás. Además dijo que en la inspección de esta mañana se pudo constatar que este instituto seguiría utilizando logos y afiches no autorizados. Analizarán la situación y no descarta pasar de las acciones administrativas a las penales por estafa.









Fuente: Detrás de la Verdad

