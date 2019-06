Sol inauguró su primera casa de campaña en Cotoca

Santa Cruz 9 de Junio.- Durante el fin de semana Seguridad, Orden y Libertad abrió las puertas de su primera casa de Campaña denominada “casa de la Victoria”, ubicada en el barrio Chichi La Purísima, del municipio de Cotoca.

La inauguración estuvo encabezada por los candidatos a gobernador Luis Felipe Dorado y Lino Sinclair candidato a la alcaldía del municipio de Cotoca, quienes vinieron acompañados por el comité político y ejecutivo De la agrupación SOL.

Durante la apertura Luis Felipe Dorado manifestó que este proyecto político pretende tomar el poder político del departamento y del país, participando en las elecciones departamentales con candidatos a gobernador, alcaldes y asambleístas departamentales en las 15 provincias y 56 municipios de Santa Cruz.

“En el 2025 Santa Cruz tendrá la mitad de habitantes del país, y para ello es necesario liderazgo sólidos, que no se vendan y no acepten una re re reelección, porque existe un nuevo tiempo, un nuevo camino para Santa Cruz y el país, porque la unidad es la victoria, esa que tendrá el pueblo. Es por esto que pido a Dios que bendiga esta casa, porque ustedes serán quienes encaminaran la victoria en las elecciones nacionales, departamentales y municipales más aún, que nuestros principios básicos de esta agrupación se basa en luchar por la democracia, la libertad y el respeto al voto”. Resalto Dorado

Asimismo, menciono que una de sus propuestas en salud es brindar tratamiento de diálisis para todos aquellos enfermos que vienen desde muy lejos.

A su turno Lino Sinclair, pidió que las nuevas generaciones deben entrar en la política, porque es tiempo que el país sea gobernado por personas buenas y no por malas personas que nos siguen gobernando actualmente.

“Soy Lino Sinclair de profesión abogado y quiero comentarles lo que no haré una vez llegue a la alcaldía, y una de ellas es, que no me voy a perpetuar en el poder, voy a ser generador de democracia, tampoco pienso mentirle sobre el programa anual de la alcaldía, sé que algunos candidatos maquillan el presupuesto y yo no lo permitiré, yo voy a presentarle los proyectos que se deben realizar, como tampoco pretendo dejar de trabajar un minuto. Un claro ejemplo es que muchos de ustedes se perdieron para llegar a esta casa de campaña, y es por eso la necesitad de pavimentar las calles, señalizar la zona y que los servicios básicos lleguen aquí” recalcó Sinclair.

Paola Callaú presidente del barrio, argumentó que las autoridades actuales se habrían olvidado de la zona, siendo que la comunidad vive en medio de la selva, donde el camión de la basura no llega y muchas veces deben cavar un pozo para enterrar la basura.

«El alcalde se ha olvidado de la comunidad. Quiero un cambio para mi barrio y toda Cotoca, quiero que mi hija y todos los niños tengan un barrio más limpio y más seguro. Es por eso que SOL es la esperanza y el cambio para todos y le brindaremos nuestro apoyo en las próximas elecciones del 2020» Finalizó Callaú.

Fuente: Prensa agrupación Sol