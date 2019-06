Teléfonos Huawei ya no tendrán ‘apps’ de Facebook, WhatsApp e Instagram preinstaladas

Facebook suspendió la preinstalación de sus aplicaciones en teléfonos Huawei que no hayan entrado al mercado. Los usuarios que ya tienen un teléfono del gigante tecnológico podrán continuar usando estas aplicaciones y recibir las actualizaciones.

El último golpe de una serie de asaltos que ha recibido la compañía china en las últimas semanas fue el anuncio realizado por Facebook este 7 de junio en el que la empresa estadounidense confirmó que ya no permitirá la preinstalación de sus aplicaciones en los teléfonos de Huawei. Esta prohibición se aplicará a cualquier teléfono de la empresa de alta tecnología china que aún no haya salido de la fábrica y se extiende también a la preinstalación de otras aplicaciones de la empresa, como WhatsApp e Instagram. Huawei, que ha intentado por todos los medios mantener a flote su negocio en medio de la creciente guerra comercial con el Gobierno de Estados Unidos, puntualizó que los clientes que ya tienen teléfonos de su marca podrán continuar usando estas aplicaciones, así como actualizarlas. Uno de los campos más lucrativos para los proveedores de teléfonos inteligentes se ha convertido la preinstalación de aplicaciones como Facebook, por lo que la jugada de Facebook significa un duro golpe para Huawei, cuya principal fuente de ingresos es la venta de teléfonos inteligentes.

EXCLUSIVA-Facebook suspende la preinstalación de sus «apps» en teléfonos Huawei https://t.co/FhC4NUjSPr pic.twitter.com/2I4IxhuITX — Reuters Latam (@ReutersLatam) June 7, 2019

Otras compañías como Twitter Inc y Booking Holding, cuyas aplicaciones también suelen venir predeterminadas en los teléfonos Huawei, no se han manifestado por el momento respecto a lo que se ha convertido ya en una guerra tecnológica entre las principales potencias mundiales.

Huawei por fuera de Play Store, un desafío inminente para la compañía

Días antes, Google anunció que dejaría de suministrar el software para teléfonos Android a los productos de Huawei y varios fabricantes de procesadores dijeron que suspenderán sus ventas a la marca chica.

Se trata de dos consecuencias directas de la decisión del Gobierno de EE. UU. de prohibir a las empresas estadounidenses suministrar tecnología a Huawei. Washington justifica la medida al alegar una emergencia nacional por considerar que la cercanía de la multinacional china con el Gobierno de Beijing podría prestarse para labores de espionaje, algo que Huawei niega.

Otro punto que genera inquietud en los mercados es el futuro incierto respecto al acceso que tendrán los teléfonos Huawei a Play Store, la plataforma de distribución de aplicaciones para dispositivos con sistema operativo Android.

Por el momento, los compradores de modelos actuales de teléfonos Huawei que no tengan preinstalados Facebook, aún podrán descargar esta y otras aplicaciones desde Play Store. Sin embargo, las versiones futuras no tendrán acceso a la plataforma.

En caso de que el presidente Trump no levante el veto, y Huawei no consiga que los desarrolladores hagan versiones de las aplicaciones más populares para su nuevo sistema operativo, la compañía quedaría fuera de la competencia al no poder ofrecer a sus usuarios el acceso a ‘apps’ como Facebook, Instagram o WhatsApp, tres de las más descargadas a nivel mundial.

La restricción de las aplicaciones podría acarrear fuertes pérdidas para Huawei

La multinacional china se ha comprometido a solucionar cualquier interrupción frente a sus usuarios, sin embargo, la jugada de Facebook podría significar fuertes pérdidas para la compañía en Europa y Asia, sus principales mercados, donde, según indica la agencia de noticias Reuters, los clientes de la compañía ya se empiezan a mostrar reacios a comprar los teléfonos de la marca.

La compañía podría sufrir un revés similar en América Latina, donde donde se ha consolidado como el segundo o incluso como el primer vendedor de ‘smartphones’ en países como Colombia, Chile y México, según señala la consultora Counterpoint.

Por el momento, Huawei ha mostrado indicios de estar trabajando en el desarrollo de un sistema operativo propio y que, según ha señalado, espera tener listo “muy rápidamente”. Según expertos en seguridad cibernética entrevistados por la agencia Reuters, la guerra comercial entre Washington y Huawei estaría impulsando a Beijing a ser más autosuficiente en ese campo, lo que podría crear fuertes divisiones a nivel mundial en el campo teconológico.

Con Reuters

