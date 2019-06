Trump: guerra de EEUU contra Irán «no duraría mucho»

Estados Unidos estaría en una posición fuerte en caso de una guerra contra Irán, por lo que un eventual conflicto, en el que se descarta la presencia de tropas en «el terreno», «no duraría mucho» tiempo, según declaró este miércoles (26.06.2019) Donald Trump a Fox Business News.

El presidente estadounidense afirmó que espera que no haya guerra, al ser consultado sobre el tema. «Pero estamos en una posición muy fuerte si tal cosa llegara a ocurrir. Estamos en una posición muy fuerte y puedo decir que no duraría mucho. Y no estoy hablando de tropas en el terreno», aseguró.

Crece la tensión entre Washington y Teherán

La actual crisis con la república islámica comenzó el año pasado cuando Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear multilateral con Irán, y se acrecentó la semana pasada después de que Teherán derribara un dron de vigilancia estadounidense, exacerbando la tensión en el Golfo.

Irán apostó por su parte este miércoles por la moderación, tras una primera reacción muy firme al anuncio de las sanciones de Estados Unidos. En medio de la escalada de tensión, el presidente iraní, Hasan Rohani, dijo este miércoles que Irán «no busca la guerra con ningún país», ni siquiera con Estados Unidos.

«Irán no tiene interés en incrementar la tensión en la región y no busca la guerra con ningún país, incluido Estados Unidos», declaró Rohani durante una conversación telefónica con su homólogo francés, Emmanuel Macron, según la agencia oficial de prensa iraní IRNA.

Dos vertientes en Irán

Las palabras de Rohani contrastan con el contenido muy severo de una nota redactada por el almirante Alí Shamjani, secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, afín a los conservadores, publicada el martes por la agencia Fars.

Cumbre trilateral entre EE.UU. Israel y Rusia Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3L4lD Cumbre trilateral entre EE.UU. Israel y Rusia

El oficial dice que no hay nada que esperar de los europeos y que Irán aplicará de forma «decidida» la segunda fase de su «plan de reducción» de compromisos en materia nuclear, a partir del 7 de julio. Es decir, que Irán volverá a enriquecer uranio a un nivel prohibido por el acuerdo de Viena y reactivará su proyecto de construcción de un reactor de agua pesada en Arak (centro), por ahora suspendido.

Moscú aboga por un «diálogo civilizado»

Por su parte, Rusia llamó a Estados Unidos e Irán a renunciar a los ultimátum y las sanciones y sentarse a la mesa de las negociaciones para mantener un «diálogo civilizado».

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró que Moscú se esforzará para «convencer» a sus colegas estadounidenses e iraníes de que no crucen la «línea peligrosa» y resuelvan sus divergencias por medio de un «diálogo civilizado». «Por supuesto, que esto implica el cese de la política de ultimátum, sanciones y chantajes», dijo Lavrov en una rueda de prensa conjunta con su homólogo de Emiratos Árabes Unidos, Abdullah Bin Zayed Al Nahyan.

«Las negociaciones siempre son posibles si las partes están dispuestas a mantenerlas con respeto mutuo y partiendo de los principios del derecho internacional», dijo Lavrov. Sin embargo, señaló que las «sanciones humillantes» impuestas por EE UU «en los últimos dos días» no ayudan a mejorar la situación.

FEW (AFP, EFE)