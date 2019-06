Un alojamiento con barrotes, la cárcel donde fue trasladado exalcalde Patana

Foto: Archivo Página Siete

La Paz, 8 de junio (Urgentebo).- En la presente jornada se dio a conocer que la Dirección de Régimen Penitenciario dispuso el traslado del exalcalde de la ciudad de El Alto Edgar Patana, del recinto carcelario de San Pedro a Patacamaya. Al respecto el exdirector de Régimen Penitenciario Ramiro Llanos indicó que esta cárcel es un alojamiento con barrotes.

“Patacamaya era un exalojamiento que se ha habilitado como cárcel y ahí podían ir hasta 1.000 personas si se incluyen barrotes en los dos, tres bloques que hay ahí. Actualmente no han invertido y ahí se ha quedado esa cárcel de Patacamaya con poca gente, es un alojamiento que se le ha puesto la seguridad necesaria y así está funcionando”, detalló Llanos

Asimismo, la exautoridad señaló que Patacamaya es una prisión para detenidos preventivos, por lo cual no es tan peligrosa como San Pedro para los reclusos. Acotó que en esta prisión no existen sectores donde hay personas privilegiadas que viven de manera mucho más cómoda al resto de la población carcelaria; cada interno debe compartir celda con dos o tres personas.

“Son celditas tipo alojamiento tiene que vivir ahí entre cuatro personas y no sé si habrán hecho las compras de las catreras, tenían dos catres y uno en algunos casos, otros eran ambientes de piso de manera y entonces muchos estaban viviendo en los suelos con su colchón y sus frazadas”, acotó

Recinto penitenciario de Patacama está ubicado a 101 kilómetros de la ciudad de La Paz, esta cárcel se abrió para los reclusos en agosto del 2013, con la finalidad que San Pedro sea cerrado y varios de sus internos sean reubicados a esta nueva prisión.

La pasada semana, mediante los medios informativos se conoció que Patana era un capo del sector denominado “La Posta” de la cárcel de San Pedro y que aprovecho sus conocimientos como arquitecto para hacer construir varios espacios en este lugar.

También, Luego de ello, el exburgomaestre denunció al diputado suplente de Unidad Demócrata (UD) Amílcar Barral, quien presuntamente lo extorsionó para evitar que pida una petición de informe con el fin de paralizar la construcción de celdas, en el sector donde supuestamente es manejado por la exautoridad alteña.

Al respecto, Llanos dijo que Patana es solo un chivo expiatorio de los verdaderos capos de San Pedro, puesto que hay otras personas que están detrás de él. “La personalidades no son las que se muestran, no hay que ver la fotografía del crimen, hay que ver todo el acto, y en este caso de La Posta hay otros actores que no están siendo encontrado”, agregó.

