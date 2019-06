Un detenido por presunto plan para atacar Times Square

Un hombre fue arrestado en New York, acusado de preparar un ataque en el centro de la ciudad, en la conocida y turística plaza de Times Square. Se trata de Ashiqul Alam, de 22 años, procedente de Jackson Heights, en la ciudad de Queensborough, fue detenido ayer jueves (6.06.2019). Al parecer, el hombre se había estado informando sobre cómo conseguir granadas para utilizarlas en times Square. Según el diario New York Daily News, las autoridades no creen que el hombre forme parte de una red terrorista más amplia que incluya a otras personas.

El hombre fue vigilado durante un tiempo. Según las investigaciones, tenía planeado un ataque suicida con chaleco bomba después de lanzar granadas. Además, el presunto atacante consideraba potenciales objetivos en las personas de políticos en Washington y Nueva York.

