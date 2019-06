Una app de cámara que elimina personas de las fotos

Existen varios editores de fotos que son capaces de identificar y eliminar objetos de fotografías, pero no hay muchas apps de cámaras que hagan lo mismo. Hoy hablaremos de una de ellas, de momento solo disponible para iOS.

Se trata de Bye Bye Camera, una aplicación que elimina a los humanos de las fotos que hacemos, creada como proyecto artístico y con una utilidad obvia.

Bye Bye Camera funciona gracias a las mismas herramientas de inteligencia artificial que ya están disponibles para su uso en el mundo de la investigación. Utiliza YOLO (You Only Look Once), un clasificador de objetos que puede identificar el contorno de una persona en muy pocos segundos, y luego una herramienta separada que realiza lo que Adobe ha llamado “relleno sensible al contexto”. Es decir, que primero detecta la persona y después rellena el espacio ocupado con información del lugar en el que se encuentra.

La aplicación se muestra como experimento, de hecho algunas opiniones en iTunes no son muy buenas, seguramente porque no estamos hablando de una app gratuita que podamos probar y luego borrar si no nos gusta: cuesta 3 dólares.

Algunos puntos a tener en cuenta con esta app:

– No podemos elegir la persona que deseamos eliminar, borrará todos los humanos identificados.

– Se mantienen animales y otros seres vivos, solo detecta perfiles de humanos.

– El fondo debe ser bastante homogéneo para tener un resultado perfecto, en caso contrario el relleno quedará muy falso.

Idea interesante para gastar algunas bromas, ya que para una edición más seria siempre es mejor usar los programas de toda la vida.

Fuente: https://wwwhatsnew.com