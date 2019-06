Video: habla la mujer que besó a su esposa en Constitución, la detuvieron y va a juicio

Mariana Gómez y Rocío Girat, este miércoles, al ingresar al juicio. (Juan Manuel Foglia)

También cuestionó que este hecho hubiera llegado a juicio, mientras otra denuncia previa que ella hizo por un delito más grave no avanza. «En 2012 yo denuncié a dos personas por abusarme sexualmente durante 16 años y no llegué a juicio. Es increíble cómo un desacato a la autoridad sí llega a juicio y algo más grave como el abuso sexual que sufrí en toda mi vida, no«, agregó.

Su expectativa para el caso es firme. «Voy por la absolución», dijo.

Todo comenzó a las 13.30 del 2 de octubre de 2017. “Estábamos en la estación Constitución. Abajo de la cúpula, que tiene partes al aire libre. Estábamos charlando, abrazándonos, besándonos y fumando. Se acercó personal de Metrovías a decirle a Mariana que apagara el cigarrillo. Ella le responde que no lo iba a apagar, que lo terminaba y se iba”, relató a Clarín Rocío, la pareja de Mariana, en una entrevista publicada días después del hecho.

Luego, contaron, el policía le tomó los datos a Rocío. “Me pregunta el estado civil, le digo que estoy casada. Y anota ‘soltera’. Le digo ‘Te estoy diciendo que soy casada’. Y me pregunta si tenía algo para acreditar esto», contó. Mariana contó que terminó esposada durante tres horas y media en Constitución, y luego fue trasladada a Boedo, donde la liberaron a las 21.

Según difundió la agencia Télam, la Justicia entendió que el accionar de la Policía había sido legítimo dado que intervinieron ante la violación de la prohibición de fumar que rige en el lugar por parte de la joven.

Mariana Gómez fue procesada por el «delito de resistencia a la autoridad en concurso real con el de lesiones graves», en un fallo que fue confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en marzo de 2018.

Mariana Gómez y su esposa Rocío Girat, durante un besazo realizado en 2018 cuando se confirmó el procesamiento. (Rubén Digilio/Archivo)

Mariana Gómez, de Mar del Plata, y Rocío Girat, de Olavarría, se conocieron en 2014 en un canal de televisión, cuando ambas concurrieron a dar su testimonio público acerca de los abusos sexuales que habían sufrido cuando eran menores por parte de familiares y a reclamar prisión efectiva para quienes habían sido sus violadores.

Rocío Girat es hija del ex oficial de la Armada Marcelo Girat, quien, según denunció la joven, abusó sexualmente de ella desde los 13 hasta los 17 años en su casa y, también, en la Base Naval de Mar del Plata.

En tanto Mariana Gómez sufrió abusos de parte de su padrastro y su abuelastro, Guillermo y Osvaldo Sosa, ambos, al igual que Marcelo Girat, condenados por esos hechos pero sin prisión efectiva.