Virginio Lema, del MNR, descarta renunciar a su candidatura presidencial

“No voy a renunciar”, así se contundente fue Virginio Lema, candidato a la presidencia por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), al ser consultado sobre la posibilidad de dar un paso al costado en sus aspiraciones de llegar a ser Presidente del país.

Visiblemente molesto por la pregunta, Lema aseveró que no piensa renunciar a su candidatura, tal y como lo hiciera ayer Jaime Paz Zamora con el Partido Demócrata Cristiano.

“No voy a renunciar, no puedo renunciar a ser Presidente de mi país, es el mayor honor que puede tener una persona. No voy a renunciar a que una nueva gobernación de ideas, una nueva forma de hacer política entre al Gobierno de Bolivia. No voy a renunciar a que los bolivianos tengan una opción de cambiar Bolivia”, sentenció en entrevista con No Mentirás.