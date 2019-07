30.000 seguidores es lo que te transforma en celebridad, según la Autoridad de Estándares de Publicidad del Reino Unido

Mientras en nuestro día a día intentamos convencer a nuestros clientes (sí, desde WWwhatsnew también gestionamos la presencia digital de varias empresas) que el número de seguidores de un perfil no dice mucho, la Autoridad de Estándares de Publicidad del Reino Unido ha decidido que sí.

Por lo visto, un perfil con más de 30.000 seguidores ya puede considerarse una celebridad, y por lo tanto tiene que obedecer las mismas reglas que las celebridades tradicionales cuando promocionan productos en sus cuentas.

Comentan en The verge que el regulador llegó a la decisión después de que un usuario de Instagram con 32,000 seguidores, ThisMamaLife, publicara un anuncio para pastillas para dormir. A pesar de que revelaron que la publicación era un anuncio al principio de su descripción, la ASA dictaminó que su cuenta de seguidores lo convirtió en una celebridad y, por lo tanto, tiene prohibido hacer anuncios de medicamentos en el Reino Unido.

Inicialmente, Sanofi, la compañía farmacéutica que había pagado el anuncio, argumentó que ThisMamaLife tenía un número relativamente pequeño de seguidores en comparación con las celebridades más establecidas. Sin embargo, la ASA dijo que las reglas se aplican a cualquier persona con más de 30.000 seguidores.

Esas reglas no se aplican en todos los países, de hecho en Estados Unidos los famosos pueden anunciar tranquilamente medicamentos en sus redes. Lo que sí es necesario en la mayoría de los lugares es avisar cuando una recomendación es un anuncio y cuando no, aunque mucha gente ignora esa obligación y, según la FTC, no se ha tomado ninguna acción pública contra quienes no lo cumplen.

