36 testigos contra Franclin no estaban en el sector donde mataron al policía

Los 36 testigos que declararon en contra del líder cocalero Franclin Gutiérrez aseguraron que el día que murió el policía Daynor Sandoval, agosto de 2018, ellos no se encontraban en el lugar del hecho. Además, afirmaron que no son de La Asunta, sino de otras poblaciones yungueñas.

La información del contenido de las 36 declaraciones cursa en el cuaderno de investigación que lleva adelante la Fiscalía contra el dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), acusado por el Gobierno de ser el autor intelectual de la muerte del efectivo de la Policía.

Los pobladores cuentan, en sus testimonios, que no se encontraban en la comunidad San Antonio, donde murió Sandoval, sino que realizaban otras actividades en otros lugares.

Es el caso del agricultor Sandro F. F. de la comunidad Río Blanco. Cuando el investigador le pregunta: “¿Diga usted dónde se encontraba el día 24 de agosto?”, él responde: “En Río Blanco, estaba descansando”.

“No estaba presente en el lugar, nos enteramos por radio que había emboscada a los policías y que habrían matado a un policía”, señala Irene V. G. estudiante de Chulumani.

Benita C. C., ama de casa de Chulumani, coincidió con los demás. “No, no estaba ahí, me enteré por la radio de que el grupo de Franclin se había enfrentado a un grupo de policías”, contó.

Como esas declaraciones, el resto de los testimonios tienen el mismo tenor. Los pobladores además aseguraron que no vieron a otros comunarios portar armas, como denunció el Gobierno e indaga la Fiscalía.

El investigador del caso, pregunta al responsable de recaudación del municipio de Chulumani, Clodis A. Z., si “¿sabe de la existencia de grupos armados en el lugar del enfrentamiento, del 24 de agosto?”. El funcionario señala: “No, solamente me enteré por los medios de prensa de que había fallecido por una emboscada”.

Los testigos, cuyas declaraciones están en el cuaderno de investigación, también contaron que entregaron fotografías, videos y audio de conflictos anteriores al 24 de agosto de 2018 al Ministerio Público, ninguno de ellos relacionados con la muerte del teniente Sandoval.

Exfiscal aseguró que no hay pruebas

En un audio publicado por Página Siete, el exfiscal Carlos Mariaca reveló que no hay pruebas para presentar la acusación formal contra el dirigente cocalero Franclin Gutiérrez. Sin embargo, en febrero de este año, el entonces funcionario fue apartado de la Fiscalía sorpresivamente.

El lunes, el fiscal departamental, William Alave, afirmó que no se puede hablar “de una prueba contundente” en la etapa investigativa contra el líder de Adepcoca.

La autoridad insistió en que existen elementos que responsabilizan al dirigente cocalero de ser el supuesto autor intelectual de la muerte del teniente Daynor Sandoval porque, según él, el Gobierno presentó fotografías, videos, además de las declaraciones testificales.

Gutiérrez se encuentra en la cárcel de San Pedro desde el 28 de agosto de 2018. Ya son 11 meses de encarcelamiento y ya al menos siete veces se le negó la libertad.

Los comunarios se enteraron por radio de la muerte del policía

Los pobladores de las diferentes regiones de los Yungas de La Paz se enteraron por radio y Facebook de la muerte del policía Daynor Sandoval. Así señalan las 36 declaraciones testificales que se encuentran en el cuaderno de investigación que lleva adelante la Fiscalía contra el dirigente cocalero Franclin Gutiérrez.

“Nosotros mediante la radio nos enteramos de lo que estaba pasando en San Antonio”, dijo María del Carmen C. C., agricultora de la comunidad de Tiquipaya.

“Por los medios de comunicación y redes sociales nos enteramos de la muerte del teniente, era pariente de Huancané, a quien la FTC había ingresado a La Asunta a erradicar coca”, señala Álvaro A. Z., del municipio de Chulumani, según su declaración ante la Fiscalía.

“Por la radio , me enteré de que había un fallecido en el enfrentamiento, que lo llevaron en helicóptero y de que era un joven policía de la localidad de Huancané”, declaró Jhonny C. A. ante el investigador, cuando le preguntó si conocía los hechos suscitados el 24 de agosto de 2018.

Pollos muertos

Amparo O. M., Adriana O. A., María del Carmen C. C., Roberto C. Reynaldo F. M. y Angélica B. presentaron una acción de amparo constiticional contra Franclin Guitiérrez, y denunciaron que sus derechos fueron vulnerados al ser expulsados de sus comunidades. Además, contaron que sus pollos habían sido envenenados.

“En la huerta aparecieron siete de mis pollos criollos envenenados de tamaño mediano. En abril también aparecieron 10 pollos muertos e hice conocer al Defensoría del Pueblo de la ciudad de La Paz”, señala la denuncia realizada por María del Carmen C. C.

El amparo fue presentado en el juzgado público Civil Comercial de Sentencia penal de Chulumani, pero éste fue rechazado porque no hubo los elementos suficientes contra los responsables mencionados.

