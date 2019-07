Al menos 18 muertos al estrellarse un avión militar en una zona residencial de Pakistán

Un avión de la Fuerza Aérea de Pakistán, más conocida por su acrónimo inglés PAF, se ha estrellado esta madrugada en una zona residencial de la ciudad de Rawalpindri, situada a 27 kilómetros de la capital, Islamabad, y sede central del ejército pakistaní, matando a 13 civiles y a los cinco tripulantes de la aeronave e hiriendo a al menos 15 personas, según ha informado la oficina de prensa del ejército (ISPR).

El avión, que presuntamente sería un jet turbo-propulsado modelo King Air 350 algo que concuerda con las imágenes que se han obtenido de la cola del aparato, se ha estrellado en una aldea muy pobre conocida como Mora Kalu, la cual está situada en los aledaños de una de las zonas pudientes de dicha ciudad cuartel, «creando una gran bola de fuego que ha iluminado la noche y ha aterrorizado a los residentes», según AFP.

El portavoz de los servicios de rescate, Farooq Butt, ha explicado que «los cuerpos de los 18 fallecidos, entre los que hay varios niños, han sido trasladados al hospital, donde requerirán pruebas de ADN para ser identificados porque están totalmente quemados». Asimismo, ha asegurado que entre los heridos hay algunos que están en «estado crítico, por lo que la cifra de muertos puede aumentar» en las próximas horas.

De momento, los miembros de la tripulación que «han sido martirizados», según PakTribune, un término que normalmente se utiliza para referirse a las víctimas de ataques, han sido identificados. Entre los fallecidos hay dos oficiales, los teniente coroneles Saqib y Waseem, que pilotaban el aparato, y los soldados Naib Subedar Afzal, Havaldar Ibne Ameen y Havaldar Rehmat.

Mohammad Sadiq, uno de los testigos presenciales citados por AFP, ha asegurado que el siniestro ha ocurrido sobre las 02.00AM, hora local. «Me he despertado con una gran explosión. Al salir de mi casa he visto una gran llamarada e inmediatamente he salido corriendo hacia el lugar del accidente», donde se encontró con una escena dantesca y el horror de las víctimas quemándose vivas. Más tarde, el comisionado del distrito, Rawalpindi Ali, ha confirmado que el siniestro ha tenido lugar «entre las 02.30 y 02.40 de la mañana».

«La gente estaba chillando y queríamos llegar hasta ellos y ayudarlos, pero las llamas eran demasiado altas e intensas«, ha explicado Sadiq entre sollozos. Asimismo, se ha mostrado convencido de que al menos «siete miembros de una misma familia» podrían haber perecido cuando el avión se ha estrellado contra su residencia.

Otro de los afectados, Mohammad Mustafa, ha explicado a AP que «mi hermana, su marido y sus tres hijos han muerto cuando el avión se ha estrellado contra su casa». El testigo, entre lágrimas y delante de la vivienda hecha añicos de sus familiares, también ha indicado que «los servicios de rescate», tanto el del ejército como el del servicio civil, conocido como Rescue 1122, «llegaron al lugar rápidamente». Por otro lado, un miembro de este último ha asegurado que «los heridos, que han sido trasladados a tres hospitales de Rawalpindri, y las víctimas, se han producido tanto por el fuego como por el derrumbe de sus viviendas», según un vídeo publicado por Reuters.

«En llamas antes de estrellarse»

Todavía no está claro el motivo del siniestro. Las siempre herméticas fuerzas de seguridad pakistaníes han cerrado el lugar del accidente a cal y canto y sólo han informado que «el avión estaba realizando una misión rutinaria de entrenamiento cuando ha ocurrido el accidente», según la ISPR, sin dar más datos sobre las posibles causas de la tragedia. Sin embargo, Ghulam Khan, otro de los testigos citados por AFP, ha asegurado que «el avión, que ha pasado zumbando por encima de nuestra casa con un ruido aterrador, parecía estar en llamas antes de estrellarse».

La zona sigue acordonada y los investigadores del ejército ya se encuentran en el lugar donde «los restos humeantes del avión pueden verse sobre varias de las casas destrozadas», según AFP. Por otro lado, en el vídeo publicado por Reuters se puede ver con claridad la cola sin signos de quemaduras exteriores.

Tanto el Primer Ministro del país, Imran Khan, como el presidente, Arif Alvi, han ofrecido esta mañana sus condolencias a través de las redes sociales, y el premier ha deseado a las familias de los afectados «una pronta recuperación de los heridos».

En los últimos años, Pakistán ha registrado un número inusual de accidentes aéreos tanto de aviones y helicópteros militares como de naves civiles. En 2016, una aeronave de la Pakistan International Airlines realizando el trayecto entre una zona remota del norte del país e Islamabad se estrelló cuando fallaron sus dos turbohélices, matando a 40 personas. Asimismo, en 2010, se produjo el peor siniestro aéreo de la historia del país cuando un Airbus 321 de la aerolínea Airblue despegó desde Karachi y acabó estrellándose contra una colina en la capital. Los 152 pasajeros murieron en el acto.

elmundo.es / Jaipur (India) / AMADOR GUALLAR