Alcaldía analiza restringir ingreso de autos al centro, según la placa

El principal punto de análisis es la forma de control de la restricción. Se pretende disminuir la cantidad de rodados que ingresan al centro. Dentro del primer anillo transitan 6.000 motorizados, cada hora

Leyla Mendieta C.

La Alcaldía cruceña analiza la forma de reducir la cantidad de motorizados privados que ingresan al centro de la ciudad. El proyecto, conocido como “pico y placa”, consiste en restringir el ingreso de vehículos de acuerdo con el último número de la placa, por ejemplo, si este es par o impar. La justificación de esta medida es la evidente congestión vehicular en el centro de la ciudad. Para reflejar esto, la Alcaldía actualizó este año un estudio que presentó la Cooperación Japonesa. Dicho estudio indica que, cada día, se realizan 31.686 viajes hasta el Distrito 11, (zona central), desde distintos puntos de la ciudad, en vehículos privados.

La iniciativa

El secretario municipal de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, dijo que, de acuerdo con experiencias de otras ciudades, se evidencia que el proyecto ‘pico y placa’ tiene un efecto positivo a corto plazo para favorecer la circulación vehicular.

“Nosotros (la Alcaldía) tenemos la fundamentación técnica para que se apruebe una ley municipal sobre este tema. Se está evaluando la forma de la fiscalización. ¿La Policía tiene el suficiente personal para controlar esta restricción?, ¿la iniciativa responde a la realidad cruceña?”, preguntó Ribera. La directora municipal de Transporte, Lucy López, cree que sí es necesario aplicar esta restricción a los vehículos particulares, pues mientras en estos rodados viajan solo una o dos personas, en los micros lo hacen más de 20.

No obstante, reconoce que el mayor problema para aplicar la iniciativa es la cantidad de intersecciones que existen dentro del primer anillo, lo que dificultaría el control.

“Tendríamos que tener en cada intersección un despliegue inmenso de personal. Lamentablemente, no contamos con esto, pero se están analizando otras opciones, por ejemplo, la tecnología”, sostuvo. Según López, para que este proyecto de ley pase al Concejo Municipal se requiere que primero se apruebe la reglamentación de la Ley de Movilidad Urbana, donde, por ejemplo, se fijan sanciones para los vehículos particulares que ocupen el canal exclusivo del transporte público.

El municipalista José Luis Santistevan calificó de positiva la iniciativa, pero enfatizó que todo cambio se debe aplicar acompañado de educación ciudadana con el objetivo de que los proyectos sean a largo plazo. “Ninguna multa frenó un delito en ningún país; sin embargo, la base de todo es la educación”, aseveró. En una anterior entrevista el urbanista Fernando Prado indicó que para frenar el caos vehicular en el centro de la ciudad se debería aplicar la restricción de placa. También dijo que el tener un transporte público seguro y limpio disminuye hasta un 15% la circulación de vehículos particulares en la ciudad.

Vehículos en el centro

Es evidente que la congestión vehicular en el centro de la ciudad es constante, no solo en horario pico. De acuerdo con datos de un estudio realizado este año por la Secretaría de Movilidad Urbana de la Alcaldía, cada hora ingresan a la zona céntrica de la ciudad 2.000 micros y 4.000 vehículos particulares.

La Secretaría Municipal de Movilidad Urbana, con base en un estudio del JICA, actualizó este año los datos de la cantidad de viajes que se realizan desde cada uno de los distintos distritos hasta el Distrito 11 (zona central). En el caso de los micros, se detalla que hay más viajes desde tres distritos: el 6 (Pampa de la Isla) con 10.875, seguido del 8 (Plan Tres Mil) con 8.617 y en tercer lugar está el distrito 1 (Piraí) con 8.225.

El dato cambia cuando se trata de viajes en vehículos particulares. En este caso se tiene que en primer lugar está el distrito 1 (Piraí) desde donde se realizan a diario 5.768 viajes; en segundo lugar está el 2 (norte integrado) con 3.956 viajes; y en tercer lugar, el distrito 5 (norte) con 3.691 viajes.

Restricción de micros

Actualmente, 115 líneas de micros, de los distintos sindicatos, atraviesan el centro de la ciudad todos los días. Para ello, ocupan 16 canales de transporte, cada uno con distinto flujo vehicular. La proyección es reducir a solo ocho canales exclusivos y al menos el 60% las líneas de micros. Ribera indicó que el principal criterio para definir las líneas será evitar la sobreposición de rutas. Indicó que este trabajo se realizará paralelamente a las obras para la implementación de los Buses de Transporte Rápido (BRT, por sus siglas en inglés).

Se tiene planificado completar hasta diciembre de este año las reuniones de consenso con los transportistas para esta reducción. En la Dirección Municipal de Tráfico y Transporte remarcaron que ya se reunieron con dirigentes de cinco líneas de micros para proponerles rutas alternativas; ahora solo resta que estos presenten su contrapropuesta.

El máximo dirigente del Sindicato de Micros Santa Cruz, Aldo Terrazas, indicó que la restricción de ingreso al centro de la ciudad puede regir para los particulares, pero no para los micros, pues estos como mínimo llevan 10 pasajeros en ‘hora valle’ y al menos 30 en hora pico. “Al servicio público no se lo puede someter a esa incoherencia. Están queriendo que para ingresar al centro sea requisito ser rico o tener vehículo particular. Deben hacer un estudio técnico serio”, manifestó.

