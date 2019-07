Alistan su armamento para la batalla final

C/América. Brasil y Perú jugarán mañana (16:00 HB). Gareca espera conseguir el 3er título para los incaicos en este torneo.





A un día de encontrarse en el Maracaná de Río de Janeiro para disputar la final de la Copa América-2019, el favorito Brasil y el sorprendente Perú preparan la estrategia para quedarse con el codiciado título continental. La «Canarinha», ocho veces campeón de la Copa América (1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004 y 2007) ya se encuentra instalado en la Granja Comary, su centro de entrenamientos en Teresópolis, a unos 100 km de Río de Janeiro. Los «incaicos», dos veces ganador del torneo continental (1939 y 1973), arribaron la noche del jueves a la ‘Cidade Maravilhosa’ desde Porto Alegre, donde un día antes se dio el gustazo de golear 3-0 a su archirrival Chile en semifinales.

No se confían. El zaguero Marquinhos llamó a ser cautelosos y dejar atrás la goleada 5-0. «Enfrentamos a Perú en una situación antes y hoy las encontramos en otra situación completamente diferente… Aquel juego pasó, ya fue».

Casemiro también coincidió: «Es una final, no vamos a esperar una goleada, ojalá que se dé, pero sabemos que no será así, será duro, ellos se están preparando bien para la gran final». Va a ser un juego muy difícil, no podemos pensar que ya ganamos, hay que jugar. Una final no se juega, una final se gana, no importa como sea», agregó el aguerrido volante central del Real Madrid.

El actor principal. Para la prensa peruana hay un gran responsable de este éxito: «Gareca: el arquitecto de este sueño», tituló La República.

En cuatro años al frente de la selección inca, el argentino Ricardo Gareca ha tenido «tiempo suficiente para consolidar una idea del juego y llevar a escribir un nuevo capitulo de su historia, pero esta vez compuesta por ilusión y mucha alegría», destacó el rotativo.

Y el estado de ánimo en la selección inca está por las nubes.

«Es increíble todo lo que estamos pasando, algunos no lo podemos creer. Nos hemos regalado una sonrisa, era algo que queríamos, con ilusión pero siempre con los pies sobre la tierra», dijo este viernes el delantero Raúl Ruidíaz.

Apuntes

Último Grito. Perú logró su segundo y último título continental, en 1975, venciendo en la final a Colombia en tres partidos, el último de ellos en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, que los incas vencieron 1-0 con gol del ‘Cholo’ Hugo Sotil. Fuente: eldia.com.bo