Anabel Angus agradece a sus fans tras llegar al millón de seguidores en Facebook

EL DEBEREL DEBER

Anabel Angus está emocionadísima. La presentadora de TV e influencer llegó – y pasó- el millón de seguidores en su página oficial y verificada de Facebook.

“Gracias por seguir a esta loca, despistada y gritona, y por dejarme quererlos tal como soy. Siempre estarán en mi vida y en mi corazón”, escribió en su cuenta de Facebook e Instagram para agradecer a sus fans.

Sus amigos no se hicieron esperar con felicitaciones. Las influencers ‘Elú’ González y Ana Lucía Gutiérrez le escribieron: «¡Como no! Tan trabajadora y buena. Felicidades Anita», y «¡Felicidades amorcito! Esto es el resultado de tu perseverancia. No conozco mujer más trabajadora y dedicada».

Y no podía faltar el reconocimiento de su esposo, Marco Antelo. «Gracias a todos ustedes logramos que Anabel Angus se convierta en la primera personalidad de la TV en Bolivia en llegar al millón de seguidores. Ustedes nunca me dejan, ni nos dejan solos. Los queremos un montón», publicó en Instagram.

¡Felicidades Anita!

Fuente: sociales.com.bo