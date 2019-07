Anne Hathaway confirma su segundo embarazo con un emotivo mensaje

Anne Hathaway dedica su segundo embarazo a todas las madres que, como ella, tienen dificultades para quedarse embarazadas.

Anne Hathaway confirmó este miércoles su segundo embarazo. La actriz decidió celebrarlo con todos sus seguidores de Instagram tal y como acostumbra a hacer casi cualquier celebrity de Hollywood en la actualidad.

«No es para una película #2», escribió Hathaway en una publicación de Instagram en blanco y negro en la que la estrella se fotografía en el espejo luciendo barriga de embarazada. Pero Hathaway también se quiso acordar de aquellas otras mujeres que tienen más dificultades para llegar hasta donde está ella: «Lejos de las bromas, y para todos aquellos que estén pasando por el infierno de la infertilidad y la concepción, por favor sabed que no ha sido un camino fácil en ninguno de mis embarazos. Os envío cariño extra».

Será el segundo hijo de la ganadora del Oscar por Los Miserablescon su marido, el actro Adam Shulman, con el que está casada desde hace casi siete años. La pareja ya tuvo a un niño en 2016, Jonathan Rosebanks, que acaba de cumplir 3 años.

El embarazo promete mantener alejada a Hathaway de los sets de rodaje, pero eso no significa en absoluto que la actriz haya estado tomándose las cosas con calma últimamente.

Hathaway sale de rodar películas con directores de mucho renombre. Con Todd Haynes (Carol) tiene previsto estrenar un largometraje sobre un caso judicial de polución todavía sin título en la que también participan Mark Ruffalo y Tim Robbins. Con Dee Rees (Mudbound) aparecerá junto a Ben Affleck en The Last Thing He Wanted, sobre una periodista que deja su trabajo para cuidar de su padre y, de paso, convertirse en traficante de armas para una agencia secreta del gobierno. Y con Robert Zemeckis (Forrest Gump), Hathaway saldrá en The Witches, un remake de La maldición de las brujas, la película de 1990 protagonizada por Anjelica Huston.