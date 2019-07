Arias-Zeballos la dupla en Lima

Tenis. Desde el año pasado compiten juntos en torneos en el exterior. Se medirán ante los mexicanos Hernández y Rubio. Tienen chances de llegar a instancias decisivas.







La ronda de dobles en el tenis panamericano comienzan hoy y Bolivia estará representada por la dupla de Boris Arias y Federico Zeballos. Los nacionales se estrenarán contra los mexicanos Juan Hernández y Alan Rubio, asimismo, cuentan con las posibilidades de llegar hasta las instancias finales. Arias tuvo su primera prueba en singles ayer, donde cayó ante el peruano Juan Pablo Varilla por 6-1 y 6-1, no obstante, para el boliviano fue una práctica más dado que su objetivo es el certamen en dobles.

Con la mira en avanzar. «Sabía que iba a ser un partido muy duro, Juan Pablo está jugando a un gran nivel. Hace tiempo que no jugaba en singles, me dedico más a dobles pero se me dio la oportunidad de jugar singles y traté de hacer lo que pude. No se me dio», fueron las palabras de Arias tras caer ante Varillas. Al nacional se lo notó tranquilo, ya que su mente está enfocada en lo que puedan hacer con Zeballos en dobles. «Ya nada qué hacer. A pasar la página y pensar en dobles que es lo que se viene. Vamos jugando desde el año pasado muchos torneos, este año igual. Mi fuerte es el dobles que es a lo que vine. Y pensar en eso es lo más importante. Creo que tenemos muy buenas chances», comentó Arias.

Al frente tendrán a dos rivales que pueden complicarlos; Hernández se ubica en el puesto 248 en dobles, mientras que Rubio solo tiene ranking en singles y está en la plaza 1580. En tanto, Arias está de 477 en el ranking de dobles y Zeballos se ubica en el 278. Luego del cotejo ante los aztecas, Federico deberá recuperarse rápido para encarar su partido de segunda ronda en singles contra el estadounidense Michael Radlicki, quien no tienen ranking ATP.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

En tiro continúan las rondas. Henry Avilés y César Menacho no avanzaron de la clasificación en fosa, ya que se ubicaron en el 24vo y 26vo lugar, de manera respectiva. Tampoco pasó la ronda de tiro 10 metros rifle 3 posiciones Gabriel Chambí, quien fue 25 entre 26 disparadores.

En esta jornada, Diego Cossío hará su debut en pistola tiro rápido 25 metros, de igual forma, César Mencho y Madeleine Velasco competirán en el torneo por equipos en mixto trap team contra atletas de brasil, Canadá, Chile, Guatemala, México, Perú, Puerto Rico y EEUU.

49 Atletas

Componen la delegación boliviana que participa en los Juegos de Lima 2019.

4 de agosto

Inicia la prueba en pelota vasca y Bolivia tiene posibilidades de llegar al podio.

Fuente: eldia.com.bo