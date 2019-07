Asambleístas piden a Percy pedir disculpas a paceños por decirles “Oh colla incapaz”

Asambleístas piden a Percy pedir disculpa a paceños por decirles “Oh colla incapaz”

Santa Cruz.- El diputado por La Paz, Rafael Quispe, dijo que Percy Fernández, ya no está cuerdo y su cabeza ya no debe funcionar bien. Quispe dijo que Fernández no solo es un misógino con las mujeres, si no con los collas, calificó como una ofensa el haber dicho “Oh colla incapaz” y le pidió a nombre de los collas pida disculpa a los paceños.

El diputado paceño, Wilson Santamaría, dijo que la edad de Percy Fernández ya no le permite comprender las cosas que dice, calificó su declaración como un exceso y una broma de mal gusto con quienes viven en la sede de Gobierno.

Percy: “Oh linda La Paz, Oh colla incapaz” polémico canto del alcalde en efeméride paceña

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Fuente: Detrás de la Verdad

[fbo]