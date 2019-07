Así demuestra Keanu Reeves por qué sigue siendo la persona favorita de Internet en este momento

¿Y qué tienen de especial estas palabras? Pues que son una referencia muy rebuscada a otro de esos momentos virales recientes de Keanu que, después de escuchar que alguien le gritaba eso en una rueda de prensa, decidió repetirlo en alto para dar las gracias a todo el público presente. Algo que fue recibido con aplausos no solo en aquella sala, sino en todas las redes sociales, que convirtieron rápidamente ese piropo en un grito de guerra en su honor.

Y aunque las posibilidades de que Keanu viera ese cartel eran mínimas, resulta que camino al plató el actor vio desde su coche el cartel y le hizo tanta ilusión que, después de pedirle al conductor que parara unos minutos, se acercó a la casa para firmarlo y de paso hacerse algunas fotos con esta afortunada familia que, por supuesto, ya las ha publicado en Twitter. Y claro, acumulan miles de likes y retuits.

“Increíble. Ayer se hizo realidad uno de mis sueños. Sabíamos que Keanu Reeves estaba rodando por aquí cerca que mi hijo me pidió que hiciéramos un cartel que dijera ‘eres increíble’ para darle la bienvenida”, escribía Stacey Hunt, la matriarca.

“De repente un grupo de coches aparcó delante de mi casa y ahí estaba él. ¡Dios mío, de verdad se ha parado!”, exclamaba realmente emocionada enseñando lo que Keanu le había escrito: “Stacey, tú sí que eres asombrosa”. ¿Entiendes ahora por qué el protagonista de filmes como Matrix o Speed se ha convertido en la persona favorita de Inte

Wow! Yesterday was a dream come true! We knew @KeanuReevess_ was filming up the street so my son said we need to make a sign that says «you’re breathtaking» so we did! A few cars stopped but then a car stopped and there he was!! He actually stopped! Oh my heavens! @ed_solomon pic.twitter.com/TBGvAC8kEO

— Stacey (@sjhunt305) 18 de julio de 2019