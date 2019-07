ayuda son 11 días y no nos han entregado el Cuerpo de mi esposo! Cap. Rafael Acosta Aréva…

#ayuda son 11 días y no nos han entregado el Cuerpo de mi esposo! Cap. Rafael Acosta Arévalo. después de torturarlo y Asesinarlo. Por q no lo entregan? Q es lo q pasa? Q quieren ocultar? Acaso el cuerpo de mi esposo no es una Prueba? Necesito que nos ayuden! #justicia #Libertad https://t.co/Or0o228tju





Fuente: Tuto Quiroga por waleswka perez



