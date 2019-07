«Bolivia Dice No» pide a Mesa aclarar sobre $us 10 millones para campaña

LA PAZ |

El coordinador nacional de Bolivia Dice No, Vladimir Peña, pidió a Carlos Mesa, candidato por la alianza Comunidad Ciudadana, que aclare sobre el financiamiento millonario de 10 millones de dólares anunciado por la agrupación para cubrir la campaña para las elecciones de octubre.

Para Peña es «terriblemente excesivo» que un partido político pueda contar con 10 millones de dólares para su promocionar a sus postulantes.

«Creo que es un tema muy sensible. La población necesita que esto se aclare. ¿Un partido puede tener 10 millones de dólares? A nosotros nos parece terriblemente excesivo. Ahora, que digan que los han recaudado en quermés, yo no he visto ninguna quermés por ahí, peor para recaudar 10 millones de dólares», apuntó Peña.

En una entrevista con Página Siete, el vocero de Comunidad Ciudadana, Diego Ayo, señaló respecto a la asimetría electoral, que «solamente Manuel Canelas (Ministro de Comunicación) maneja más de 150 millones de dólares y nosotros no llegamos ni a 10 millones de dólares juntando todos los aportes de la ciudadanía civil» para la campaña electoral.

Al ser consultado sobre de qué aportes habla, Ayo respondió: «ciudadanos, ferias, quermeses, personas particulares que han dado plata y que vienen dando. No hemos recaudado ni siquiera el 20% de lo que se pensaba recaudar».

Para peña «algo raro hay y creo que la gente de CC (Comunidad Ciudadana), que no es la primera vez que tiene problemas con el tema de los recursos económicos, dé la información y la transparencia, es imprescindible que el señor Carlos Mesa salga a aclarar esta situación».

El presidente en ejercicio Álvaro García Linera insinuó este lunes que los supuestos 10 millones de dólares de recursos para campaña electoral con que contaría la alianza política Comunidad Ciudadana y su candidato Carlos Mesa, resultado de la recaudación de actividades como quermeses, en realidad provendría del narcotráfico o de países enemigos de Bolivia, y dejó en manos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) indagar al respecto.

«Será el Órgano Electoral quien tenga que ver (el origen de estos recursos), nosotros (como MAS) cada vez que hacemos campaña presentamos los libros, exactamente con la recaudación de dónde viene la plata y en qué se gasta la plata, somos trasparentes«, remarcó García al ser consultado por ANF tras concluir su alocución en la inauguración del Encuentro Departamental de La Paz para «Construir la Agenda del Bicentenario 2025».

En su intervención la autoridad cuestionó quién recauda 10 millones de dólares en quermeses; «será 10 mil bolivianos, exageradamente, esto huele mal, 10 millones de dólares, 70 millones de bolivianos en quermeses, qué, nos cree tontos», apuntó.

García sospecha que ese dinero «viene de otro lado, no es de quermeses, ese dinero o viene del narcotráfico o viene de países extranjeros enemigos de Bolivia, enemigos de la soberanía y dignidad de los bolivianos, no hay otra fuente«.