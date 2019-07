Bolivia Dice No revelará el nombre del sustituto de Rodríguez una vez que reciba respuesta del TSE

25 de julio (Urgentebo).- El secretario general de la Gobernación de Santa Cruz y jefe de campaña de la alianza Bolivia Dice No (21F), Vladimir Pena, afirmó que su agrupación política revelará el nombre de la persona que acompañará a Oscar Ortiz en el binomio presidencial una vez que reciban una respuesta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ante la dimisión de del senador de Unidad Demócrata (UD) Edwin Rodríguez.

El 12 de julio, Rodríguez renunció a su candidatura a la Vicepresidencia por Bolivia Dice No, un mes antes el expresidente Jaime Paz también dimitió a su postulación presidencial por el Partido Demócrata Cristiano. Asimismo, en similar situación se encuentran Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL) y el Frente Para la Victoria (FVP), los cuales no cuentan con vicepresidenciales.

“Estamos esperado que el Tribunal Supremo Electoral tome una definición, esperamos que esto sea lo antes posible. El TSE, de acuerdo al calendario, tiene hasta el domingo si no me equivoco para inhabilitar a Edwin Rodríguez. (…) Entonces, una vez que opere aquello y se aplique la Ley de Régimen Electoral de sustitución Bolivia Dice No dará a conocer a su candidato a vicepresidente”, dijo Peña.

Según el calendario electoral, las organizaciones políticas tienen hasta el domingo para verificación de requisitos y causales de inelegibilidad de las candidaturas a diputaciones y senadurías. Tras ello, se esperará un plazo de una semana más para que este Órgano de Estado publique las litas de los postulantes habilitados al Legislativo y no así a Presidencia y Vicepresidencia.

No obstante, Peña señaló que Bolivia Dice No espera que en el caso particular se aplique lo establecido en el artículo de 108, parágrafo I, de la Ley 026 que establece: “presentadas las listas de candidatas y candidatos para cualquiera de los cargos selectivos, únicamente podrán sustituirse por causa de renuncia, inhabilitación, fallecimiento, impedimento permanente e incapacidad total, acreditados fehacientemente ante el Tribunal Electoral competente al momento de presentar la sustitución por parte de las organizaciones políticas”.

Fuente: https://www.urgentebo.com