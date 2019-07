Campesinos reactivarán el Comité Cívico Popular

Movimientos afines al MAS conformarán un ente paralelo para intentar evitar el paro cívico. Descartan un cerco a la ciudad

Cleidy Torres

El Comité Cívico Popular, una institución paralela creada por los movimientos sociales afines al MAS, recobra vida después de 13 años. Representantes de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz anunció ayer que se reactivarán para evitar un paro nacional dirigido a exigir la renuncia de los vocales del Órgano Electoral y la inhabilitación del binomio oficialista Evo Morales-Álvaro García Linera.

Lo que sí descartan es un cerco a la capital cruceña. Adolfo León, ejecutivo departamental de los campesinos, aseguró que “el Comité pro Santa Cruz representa solo a las logias y roscas de la burguesía cruceña, pero no se identifica con los sectores vulnerables, que son la mayoría de la población.

Por eso crearemos un Comité Cívico Popular, que será conformado por todos los sectores de la ciudadanía”, dijo. Según lo manifestado por León, hoy se oficializará el anuncio y convocarán un cabildo para la próxima semana “para la conformación de un nuevo comité cívico que nos represente a todos los sectores de la sociedad, como los gremiales, transportistas, profesionales, campesinos, obreros y no solo a la burguesía con la que está conformada el actual ente cívico”, reclamó.

En respuesta, el responsable de Comunicación del Comité pro Santa Cruz, Mauricio Melgar, dijo que no sorprende el anuncio de los sectores afines al MAS, “ya que hace cuatro años el dirigente del MAS Lucio Vedia salió con el mismo discurso y fue escogido como presidente del ente paralelo. “Obviamente que es totalmente partidista, porque todos sus miembros eran afines al partido oficialista”, indicó.

Por otra parte, Rolando Cuéllar, que se identifica como dirigente del MAS, amenazó ante los medios de comunicación con cercar la capital cruceña si el movimiento cívico nacional decide ir al paro anunciado por Luis Fernando Camacho, presidente del Comité pro Santa Cruz, por el Consejo Nacional de la Democracia (Conade) y plataformas ciudadanas.

“Si ellos siguen con un paro nacional, vamos a proponer a las bases un cerco indefinido a Santa Cruz para que, de una vez, la derecha minorita respete la democracia y respete la Constitución Política del Estado (CPE) porque no vamos a permitir un golpe al TSE”, indicó Cuéllar No obstante, Hugo Siles, exministro de Autonomías, afirmó que Cuéllar no tiene la condición para hablar a nombre del MAS porque fue expulsado de sus filas por un fallo del tribunal de ética del partido político.

“No estamos de acuerdo con ningún cerco ni con ninguna medida de esa naturaleza, todas las expresiones deben estar enmarcadas dentro de una actitud pacífica y democrática”, aseveró la ex autoridad oficialista. EL DEBER accedió a la resolución 003/2019 del tribunal de ética del MAS, la cual determina la expulsión de Rolando Enríquez Cuéllar por impedir el ejercicio de funciones e instigación pública a delinquir; el fallo data del 3 de julio del presente año.

Fuente: eldeber.com.bo