Claure pide la renuncia de Salinas y se ofrece a formar parte de una comisión

El presidente de Baisa (administradora de Bolívar) este viernes pidió dar un paso al costado al presidente de la FBF. Propuso formar un comité que dirija el fútbol boliviano.

DIEZ

El presidente de Baisa (administradora de Bolívar) Marcelo Claure este viernes se pronunció sobre las amenazas de parar el fútbol boliviano en la segunda fecha del Clausura y pidió la renuncia del titular de la FBF, César Salinas. También propuso armar una comisión transitoria que maneje el fútbol boliviano, donde se ofrece a formar parte.

“La solución comienza cuando renuncie Salinas y vuelva a su club porque ha demostrado que no tiene la capacidad de liderar nuestro fútbol y está causando daños irreparables. Se debería montar una comisión entre 5 personas (estoy dispuesto a ser parte) y arreglar el fútbol”, escribió Claure, en su cuenta oficial de Twitter. El titular de Baisa recalcó que “no está de acuerdo con parar el torneo” y que este domingo (15:00) Bolívar se presentará ante Wilstermann.

“Se arreglan de manera civilizada conversando y debatiendo, pero no con huelgas y amenazas de no jugar. Dejemos que los jugadores jueguen, que los hinchas apoyen y nosotros los dirigentes no obstruyamos el juego este fin de semana”, añadió Claure, quien no es la primera vez que pide la salida de Salinas de la Federación boliviana.

“Salinas por amor a Bolivia renuncie y deje que gente nueva entre”, fue el mensaje de Claure para Salinas, con el que finalizó su escrito.

Fuente: diez.bo