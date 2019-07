Cómo conseguir seguidores en Instagram sin caer en el lado oscuro de la fuerza

Conseguir seguidores en la cuenta de Instagram es una tarea realmente compleja, ya que hay tantas cuentas y tanto contenido que hay que ser muy original y útil para capturar la atención de las masas. Entre nuestros clientes tenemos varias cuentas que desean crecer en pocas semanas para llegar a miles de seguidores, y aunque eso sí es posible, es necesario tener en cuenta muchos factores que describiremos aquí.

Es cierto que podemos usar hashtags adecuados haciendo un estudio de popularidad de cada uno de ellos, pero el ritmo de crecimiento usando hashtags es prácticamente cero. Por otro lado es cierto que la técnica de “sigo a 100 y un 5% me seguirá de vuelta” continúa funcionando, pero generalmente de esta forma solo se ganan seguidores que no leen, que no interaccionan con nuestro contenido.

Las reglas básicas para conseguir seguidores son obvias:

– Publicar a diario, tanto noticias como historias, con contenido único, creado por vosotros, capturado de forma exclusiva para vuestros seguidores. Evitar coger fotos que otros ya han publicado y dejar que sean los otros los que copien las vuestras. Si es necesario, salir a calle y comenzar a capturar contenido que se adapte a vuestra categoría, igual que lo haría un periodista que busca la noticia por las calles.

– Seguir a otros y comentar el contenido de lo que os interese. Si lo de seguir y ser seguido funciona, hay que hacerlo, pero no de forma aleatoria. La comunidad hay que respetarla, por lo que si se decide seguir a alguien, hay que dedicar un tiempo diario a comentar el contenido que ese alguien publica, a mostrar interés por su contenido. Seguir por seguir no funciona, solo infla números, poco más.

En este sentido hay muchos plugins de chrome que automatizan el proceso de seguir cuentas de una determinada ciudad, o con un determinado hashtag. Tenemos autoinsta.me, por ejemplo, uno de los más conocidos en su categoría, o instagrowth.space, GrowBot Automator… todos ellos se encargan de seguir a cuentas de forma automática, pero para hacer eso primero hay que definir una estrategia para no seguir a nadie que no nos interese. Estas extensiones hay que usarlas con pinzas, no abusar de ellas y sí utilizarlas únicamente para ahorrar tiempo a la hora de realizar trabajos muy repetitivos. Seguir a mil para dejarlos de seguir después solo para obtener 50 seguidores es algo poco recomendable, y nuestra cuenta puede ser penalizada. La mayoría de estas extensiones cuentan con opciones de pago y con versión gratuita, aunque suelen ser unas 10 veces más baratas que las famosas plataformas gerenciagram o instaboom que no recomendamos.

– Comentar. Lo básico de las relaciones sociales dentro y fuera de Internet. Si no comentamos el contenido que hemos decidido seguir, quedará claro que nuestro objetivo en Instagram es unidireccional, y perderemos visibilidad. No hace falta poner me gusta a todo lo que vemos, pero comentar lo que nos llame la atención es sano. Si seguimos a 30 cuentas, y comentamos su contenido, es más probable que nos sigan de vuelta, por lo que ese 5% se multiplicará significativamente.

Como veis, el sentido común impera, y no hay nada que no requiera mucho tiempo invertido.

Fuente: https://wwwhatsnew.com