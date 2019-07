Como hoy, 1995, se publicó un reportaje en el que Manfred Reyes dijo: “Sánchez Berzaín me odia a muerte”. Luego ambos fueron cómplices en la Masacre de Octubre y aún no responden ante la justicia. El pueblo no permitirá que sus seguidores y herederos políticos vuelvan a gobernar. https://t.co/V2s69chLfx





Fuente: Evo Morales Ayma por Evo Morales Ayma



