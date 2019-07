Contra viento y marea: el niño que caminó hasta Perú para estar con su mamá

Jesús caminó durante treinta días, hasta llegar a Lima, Perú, para reencontrarse con su mamá, según contó Unicef en su cuenta de Twitter.

La madre de Jesús emigró a Perú hace ocho meses, empujada por la crisis que vive Venezuela. Pero Jesús la extrañaba y comenzó una travesía de treinta días para reencontrarse con ella, junto a su tío Jon González.

Jon explicó que acompañó a su sobrino para el reencuentro.

«Pidiendo la cola, pasando frío en Rumichaca, treinta días caminando, pero con la bendición de Dios aquí estamos» detalló Jon.

Sim embargo, esta travesía era un secreto entre el tío y el niño. Angie Freitas, la madre, afirmó que para ella fue una sorpresa el ver a su hijo nuevamente. Confesó que decidió migrar a Perú para “buscar una mejor vida” para la familia.

“Había días en que no podía mandarlo a la escuela porque no tenía qué darle desayuno. Estoy con mi hijo, pero pasando necesidades los dos. Sé que vienen cosas buenas para mí y para mi hijo”, expresó.

El reencuentro se vio enmarcado por un cálido abrazo y sonrisas de sobra entre el pequeño y su mamá.

Jesús may only be eight, but he’s crossed mountains from Venezuela to Peru to get back into his mother’s arms.

#AChildIsAChild pic.twitter.com/t8BHIlnJwQ

— UNICEF (@UNICEF) July 14, 2019