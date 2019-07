Cosas que nunca debes comer si quieres tener el estómago plano

Foto: iStock.

Quizá no lo sepas, pero algunos alimentos que nunca hubieras imaginado (más allá del alcohol o las bebidas con gas) no son lo más apropiado para perder la grasa abdominal. Esto se debe a que tienen nutrientes que nuestro cuerpo no puede digerir, por lo que son fermentados por bacterias y esto provoca gases e hinchazón, pero, tranquilo, que te lo contamos con más calma para que sepas a qué atenerte. ‘Insider’ ha recopilado aquellos que debes alejar de la mesa de la cocina.

Verduras crucíferas

Son muy sanas, nadie lo pone en duda, y necesarias, pero no son la mejor opción si no quieres acabar hinchado. Brócoli, coliflor, coles de bruselas… estos alimentos tienen un alto contenido de nutrientes como el folato, la vitamina C y la fibra, que se cree desde hace un tiempo que ayuda a prevenir el cáncer.

Pero, desgraciadamente, también contienen rafinosa, un grupo de carbohidratos que nuestro cuerpo no puede descomponer porque carecemos de la enzima para hacerlo. Si no quieres renunciar a ellos, puedes probar a cocinarlos al vapor, que serán más fáciles de digerir.

Sandía

Parece difícil de creer, ¿no? Puesto que está compuesta principalmente de agua. Sin embargo, contiene mucha fructosa, el azúcar natural que le da el sabor dulce a la fruta. Muchas personas no pueden absorberla, por lo que este alimento podría causarles hinchazón.

No obstante, la fruta ayuda a hidratarnos y es muy sana. Si te sientes muy lleno tomándola después de la comida, siempre puedes ingerir una pieza antes.

Legumbres

Tampoco es un secreto. Seguro que después de unas lentejas o un potaje te has sentido a punto de reventar. Lo cierto es que aunque son altas en fibras y proteína y, sin duda, beneficiosas para el organismo, estos nutrientes son difíciles de absorber por y eso es lo que provoca los gases y la hinchazón.

Para evitarlo, puedes comer legumbres con granos enteros que sean fáciles de digerir, como el arroz o la quinoa, o remojarlas durante la noche, pues eso ayuda a descomponer la fibra no digerible.

Yogur

Pues sí, aunque debemos hacer una puntualización: cuando se trata de este alimento, todo depende del tipo de comida que tomes. El yogur natural en realidad puede ayudar a tu estómago porque contiene probióticos, que se sabe que regulan la digestión, pero si tiene un alto contenido de azúcar, significará más fermentación, gases e hinchazón en tu cuerpo.

Cebollas

La cebolla contiene carbohidratos y, si somos más específicos, tiene fructosano, que está formado por una molécula de glucosa ligada a múltiples unidades de fructosa. Su origen se encuentra principalmente en las plantas, pero también puede aparecer en hongos y bacterias y lo tienen también los espárragos, alcachofas, guisantes o puerros. De hecho, recientemente se está estudiando si tal vez la intolerancia de los celiacos tiene más que ver con esto que con el gluten.

El fructano no solo es difícil de absorber por el cuerpo, sino que también hace que se almacene más agua en el intestino. Esto, a su vez, puede causar hinchazón.

Palomitas de maíz

En este caso no contienen nada en concreto, es simplemente el volumen de palomitas de maíz que la mayoría de las personas toman (no finjas, te vas a comer la bolsa entera, no solo un puñado). Eso es lo que hace que tu estómago se expanda más de lo normal. No obstante, si realmente crees que puedes empezar y no tomarlas todas, lo ideal sería tomar una porción de tres o cuatro tazas. Una, es una aproximación del tamaño de una pelota de tenis, así que juzga.

Chicle sin azúcar

¿Alguna vez te has comido un chicle y has comenzado a experimentar dolor de tripa? Tampoco es tan extraño. Lo cierto es que los edulcorantes artificiales son grandes culpables de la hinchazón, además, el acto de masticar la goma de mascar tampoco es que sea muy bueno precisamente, pues tragas mucho aire mientras lo haces.

