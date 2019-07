@DavidRa21206647 Quieres que sigan manejadas por un grupo de ignorantes que no saben escribir (como tú) y lo único que saben es robar?

No te basta con Quipus, Papelbol, Cartonbol, Enatex, Lacteosbol, Comibol, Huanuni, etc etc etc..

En YPFB roban hasta en la compra de papel!! Séquito de LADRONES





Fuente: Víctor Hugo Cárdenas por Democracia