Dellien ya tiene cinco títulos tras ganar el Challenger de Milán en Italia

Su palmarés internacional continúa en aumento. Se prepara para debutar en Wimbledon el martes.





Tenemos un pentacampeón mundial y solo Hugo Dellien podría jactarse de haberse echo un lugar en el tenis mundial desde abajo, ganar cinco títulos de Challenger y estar dentro de los mejores 100 tenistas del planeta (93). El camino hasta llegar ser profesionales en el deporte no es fácil y Dellien, a punta de disciplina y apoyo, apunta meterse en el top 50 del mundo. En 2018 se apoderó del Challenger de Sarasota (EEUU), Savannah (EEUU) y Vicenza (Italia), mientras que esta temporada (marzo) se adueñó del Challenger de Santiago y, ayer, del Challenger de Milan en Italia. Enfrente tuvo al serbio Danilo Petrovic (285 en el ranking mundial de la ATP) a quien batió en dos sets por 7-5 y 6-4. Sin tiempo para seguir festejando, el nacional viajó rumbo a Inglaterra donde disputará el tercer Grand Slam del año, Wimbledon, y debutará este martes 2 de julio ante el australiano John Millman (58) en el cuadro principal.

Rompiendo récords. El nacional busca alcanzar (y pasar) las estadísticas que dejó Mario Martínez en la década de los 80. Ya lo superó en Challenger, dado que su antecesor solo ganó dos; el de Mesina en 1981 y 1983. La siguiente marca que podría conseguir Hugo sería en Wimbledon, ya que ningún nacional ha podido pasar la tercera ronda de un Grand Slam. Ya lo dijo en el inicio de la temporada: «Quiero acabar en el puesto 50». En este sentido, estaría cerca también de ser el primer boliviano en pasar del puesto 35 en el ranking mundial, logro también que tiene Martínez. «Prácticamente con estos puntos me aseguro de estar dentro de los tops 100. Era un partido difícil pero pude salir adelante. Gracias al apoyo de la gente también, supe competir muy bien, creo que eso es muy importante en este nivel de juego», comentó Dellien. En experiencia va sumando: en su lista de enfrentamientos tiene a tres top 10. Puso en aprietos al Japonés Kei Nishikori, número 7, (7-5 y 7-5), al alemán Alexander Zevrev, número 5, (5-7, 6-3 y 3-6) y al griego Stefanos Tsitsipas, número 6, (4-6, 6-0, 6-3 y 7-5).

Tenía una carga sobre los hombros. Dellien estuvo fino en el partido contra el serbio, aunque no ocultó que estaba presionado por los puntos en disputa. «Fue un partido difícil porque me sentía un poquito nervioso. Tenía la obligación de ganar. Sabía que era un partido muy importante, porque hay una diferencia entre salir campeón y quedar segundo por el tema de los puntos. Para mí es muy importante sumar la mayor cantidad en una sola semana. Creo que estos 80 puntos me vienen muy bien para cumplir el objetivo de entrar al US Open y quedar muy cerca para lo que va a ser el próximo año el Australia Open, el primer Grand Slam del año», dijo Dellien. El boliviano necesitó 1 hora y 46 minutos para vencer a Petrovi por 7-5 y 69-4. En las estadísticas también fue más; sumó 85 puntos de 155 jugados, asimismo, ganó el 80 por ciento en puntos de quiebres (8/10). Con esto se convirtió en el cuarto sudamericano en ser campeón en 14 años de existencia del torneo.

Otra vez en la escena mundial. Dellien llegó a la final en Milan con la maleta casi lista, debido a que tenía que ir a Londres para jugar su segundo Grand Slam de la temporada, Wimbledon. Debutará el martes ante Millman, quien ocupa la casilla 58 en el ranking. «Es la vida del tenista. No se puede disfrutar mucho. Disfrutás una noche, una cena y listo, al día siguiente tenéis que enfocarte en el siguiente torneo. Ahora tengo un desafío muy grande que es Wimbledon. Voy a llegar con confianza», acotó Hugo. Su rival tiene 30 años y su mejor ranking lo alcanzó el 1 de enero de este año al posicionarse en el puesto 38. Hasta el momento no ha ganado ningún título en ATP ni Grand Slam, pero suma 11 coronas en Challenger. A diferencia de Hugo que tiene como especialidad la arcilla, Millman es fuerte en superficie dura.

«Yo trato de hacer de mi trabajo y sé que a raíz de eso he despertado un orgullo en todos los bolivianos de estar bien representados»

Hugo Dellien

Tenista boliviano profesional

«Estamos muy felices y orgullosos de que el hermano Hugo Dellien Se hubiera coronado campeón del Challenger de Milan»

Evo Morales

Presidente de Bolivia

«Gracias por esta otra alegría. Los bolivianos, en todo el mundo, estamos acompañándote a cada instante»

Paula López

Boliviana que radica en Madrid

