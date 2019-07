Denuncian a dos médicas de Caranavi por muerte de internista

La UMSA y la madre de Ximena Cuéllar presentaron en la Fiscalía una denuncia por homicidio culposo contra las dos galenas. Martha Alípaz dice que no la atendieron

Miguel Ángel Melendres

Con el apoyo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Martha Alípaz, madre de la internista Ximena Cuéllar, quien falleció en el Hospital del Tórax en La Paz, afectada por una extraña enfermedad, presentó una denuncia en el Ministerio Público contra la directora del hospital de Caranavi, Adela Limachi, y Raquel Ticona, jefa de Internado de esa entidad hospitalaria.

“Hubo un trato inhumano, hubo negligencia médica ostensible, ausencia de solidaridad, falta de profesionalidad, que ha dado lugar a la muerte de Ximena y eso, en materia penal, está tipificado como delito, que se llama homicidio culposo. Esa es la razón por la que la UMSA ha presentado una denuncia en el Ministerio Público, para que se implementen las diligencias correspondientes y este caso no quede en la impunidad”, declaró ayer el rector de la universidad pública, Waldo Albarracín.

Madre desconsolada

Martha Alípaz no podía contener el llanto cuando recordaba la situación extrema de salud por la que pasó su hija en la población de Caranavi, donde la enviaron (como parte del Programa de Servicio Rural Obligatorio que implementa la carrera de Medicina), hasta el 4 de junio, cuando finalmente murió sin que se le haya prestado la atención necesaria y la hicieron trabajar pese a su enfermedad. En sus redes sociales, Ximena dio cuenta a sus amistades de su estado de salud.

“Lo único que pido es que se investigue por qué motivo no me la atendieron. Por qué durante ocho días la dejaron agonizando, pidiendo que se la atienda. Desde el 20 de mayo, mi hija ya estaba delicada. Desde el 23 de mayo, mi hija tenía sus defensas bajas, según los estudios que se le hicieron. Nunca me imaginé que mi hija se me iba. Pensé que se iba a salvar, pero no hicieron nada, dejaron que llegue a la etapa crítica”, lamentó la madre.

Dijo que ni Derechos Humanos ni el Ministerio de Salud ni el Servicio Departamental de Salud (Sedes-LaPaz) le respondieron, pese a las quejas.

Manifestó, además, su preocupación de que puede haberse contagiado con el virus de tipo desconocido porque “cuando murió mi hija, la abracé y la besé”. Las autoridades no la han buscado aún para hacerle exámenes.

COBERTURA DE VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA AÚN ES BAJA; AUTORIDADES PIDEN INMUNIZARSESegún el último informe del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, la cobertura de vacunación contra la influenza es baja, pues en los casi tres meses de campaña, solo el 40% de la población acudió a los centros de salud para aplicarse la dosis.

Autoridades del Sedes piden a la población asistir a cualquiera de los 510 establecimientos de salud del departamento para solicitar la vacuna, que es gratuita.

En abril de este año se distribuyeron 423.340 dosis, de las cuales 130.820 son para niños y 292.520 para adultos. El director del Sedes, Marcelo Ríos, explicó que la vacuna protege durante un año contra esta enfermedad estacional.

Las vacunas son para los grupos de riesgo: menores desde seis meses hasta dos años, mayores de 60 años, personas con enfermedad crónica de base y el personal de salud, especialmente ahora que se está ingresando a la época del año en la que se registran más bajas temperaturas.

Hasta la anterior semana se tenían cerca de 100 casos confirmados de las distintas cepas de influenza. Además, se mantenían los nueve fallecidos: ocho por AH3N2 y uno por AH1N1. Hoy se actualiza el reporte de casos positivos.

Ríos dijo que en el departamento continúa vigente la alerta naranja a consecuencia de los óbitos registrados a inicios de gestión y porque la gente no está acudiendo a vacunarse. “Los centros de salud tienen activados los planes de contingencia para la atención y tratamiento de pacientes sospechosos”, aseguró. /Leyla Mendieta

Fuente: eldeber.com.bo