Denuncian que no pagaron expropiación por puente de Rurrenabaque y este martes entregan obra

El alcalde del municipio de San Buenaventura informó que este martes 9 de julio el presidente Evo Morales inaugurará el puente entre el departamento de La Paz (San Buenaventura) y el departamento del Beni (Rurrenabaque).

La concejal del municipio de Rurrenabaque, Eliane Moreno, denunció que no se ha pagado las expropiaciones realizadas para la construcción del puente, pero además la obra no ha sido concluida en su totalidad en el extremo del Beni. Existen familias que denuncian que el peso del puente y su estructura dañaron sus viviendas y que la empresa constructora no se ha hecho responsable de los daños.

Fuente: Detrás de la Verdad

