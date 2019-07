Dorado “Presupuesto de campaña será pretexto del gobierno para atacar a la oposición”

A raíz de las fuertes críticas sobre presupuesto para la campaña electoral de parte del gobierno a Comunidad Ciudadana el diputado opositor Luis Felipe Dorado manifestó que el centralismo usará como pretexto para atacar a toda la oposición por los recurso económicos que pueda utilizar en la campaña.

El parlamentario criticó, la competencia desleal de parte del presidente Morales y Vice presidente Álvaro García Linera, porque ellos estarían manejando solo un medio de comunicación con mas de 80 millones, siendo plata de todos los bolivianos.

“Es la única parte del mundo en que tenemos un candidato a presidente y a vice presidente, siendo una competencia desleal, porque la plata del pueblo que son millones de dólares harán campaña política, a diferencia de los demás candidatos que no tienen esa preferencia, vemos que ellos pretenden eternizarse en el poder y para lograr su cometido están usando todos los medios para poder quedarse, valiéndose del mismo Tribunal Electoral. Entonces de que sirve que se controle y se insulten, si nosotros queremos luchar contra la tiranía a favor de la democracia” sostuvo Dorado

Además dijo, “nosotros creemos que se tiene que crear una conciencia y no dejarse comprar el voto, los ciudadanos bolivianos deben darse cuenta que ya no tiene que haber compra de conciencia en el país, debemos ser consciente que estamos entrando en una época de dictadura y tiranía, pese a la habilitación de dos candidato trucho como, Evo y Álvaro de parte del Tribunal Electoral. Las nuevas generaciones quieren democracia y le pedimos a la gente no se dejen comprar su conciencia, nosotros debemos exigir la unidad de todo la oposición para poder sacar a este régimen que quiere instaurar la tiranía y dictadura contra la democrática”.

Fuente: Prensa Luis Felipe Dorado