Dos de seis casos de violación grupal comenzaron con un contacto en el Facebook

Seis han sido los casos reportados de violación grupal en los últimos meses en Santa Cruz. Las víctimas son jovencitas que van desde los 12 a los 18 años de edad. El alcohol es otro factor común en los hechos

Desde diciembre del año pasado hasta la fecha se han denunciado seis violaciones grupales ocurridas en el departamento de Santa Cruz. En dos de estos casos las víctimas fueron contactadas a través de Facebook, lo que demuestra el riesgo que existe en el hecho de que haya menores que usen redes sociales sin la debida supervisión ya que se convierten en blancos fáciles de potenciales agresores.

Otro dato revelador es que las víctimas, en todos los casos, son menores que van desde los 12 hasta los 18 años de edad.

“Estos casos suelen darse cuando no se sanciona drásticamente hechos anteriores; si no hay una justicia pronta, si no hay una justicia rígida en relación a quienes han cometido este tipo de hechos, estos tienden a reproducirse”, asegura el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

A continuación, hacemos un recuento de los casos de violación grupal que fueron reportados durante este año.

CASO MOTEL DELUXE

Carlos Alejandro Saavedra Saavedra, Jorge Andrés Justiniano Parada, José Antonio Rosales Franco y Alejandro Pinto Viruez están detenidos en la cárcel de Palmasola, acusados de violación agravada en contra de su amiga, una joven de 18 años con quien compartieron bebidas alcohólicas y drogas y que terminó hospitalizada tras el hecho.

En 14 de diciembre del año pasado, se conoció de este hecho que ocurrió en un motel en la zona norte de la ciudad de Santa Cruz. El caso generó rechazo e indignación en la población. En el proceso también se vinculó a un adolescente de 15 años quien fue absuelto por la jueza del menor, Shirley Becerra.

En un video publicado por EL DEBER se puede ver cómo el grupo de jóvenes va acompañado de la muchacha que son captados por las cámaras de seguridad de la puerta de una discoteca y en el estacionamiento del motel.

En una primera escena, la chica sale del bar en compañía de dos de los hombres. En las siguientes tomas se observa cuando los detenidos, a bordo de un vehículo blanco, entran y salen del hotel donde ocurrió la agresión sexual.









En este caso, la joven decidió romper el silencio y a través de una carta expresó su sentir, contando que ella nunca pensó que sus amigos podían haberle hecho tanto daño y que no podía imaginarse cómo todo su mundo se vino abajo justo cuando estaba a punto de iniciar su vida universitaria.

Este es el video que EL DEBER subió a sus plataformas y en el que se ve y escucha a la madre de la víctima leer, de manera pausada, la misiva escrita por la muchacha.









VIOLACIÓN EN COTOCA

El pasado viernes se reportó que una menor de 15 años fue víctima de violación. Su primer agresor, identificado como Medardo Rodríguez Flores, la contactó a través de Facebook y después de unos días de conversación, la invitó a reunirse en la plaza central de Cotoca para luego reunirse con otros cuatro amigos y compartir bebidas alcohólicas.

Los cinco acusados por el delito de violación agravada fueron cautelados ayer (lunes) y enviados con detención preventiva a dos centros de reclusión. Medardo, Abraham Siporro Méndez y Nelson Ramos Domínguez fueron enviados al penal de Palmasola, mientras que los menores Juan A. R. M. (17) y Bernabé O. M. (16), al Centro Educativo Nueva Vida Santa Cruz (Cenvicruz).

Los abusos múltiples ocurrieron en las comunidades de Bisito y Guapurú, pertenecientes al municipio de Cotoca, en donde según las investigaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), la menor fue llevada en primera instancia por Medardo quien, con el pretexto de comprar más trago, la subió a su motocicleta para detenerse cerca de un cementerio y proceder a ultrajarla sexualmente.

La menor ya presentaba signos de inconsciencia por la bebida y esto fue aprovechado por su agresor que después de cometer el delito retornó al lugar donde estaban sus amigos y la dejó encargándoles que la lleven a su casa, cosa que no hicieron pues estos también abusaron de ella.

La mañana del sábado alumnos y profesores de una escuela de la zona encontraron caminando a la adolescente en medio del monte por la comunidad de Bisito con evidentes signos de violencia por lo que alertaron a la Policía quién encontró prendas y envases de alcohol en el punto en el que se registró la violación.

VIOLACIÓN EN MONTERO

En marzo de este año se conoció de un hecho de violación ocurrido en Montero. La víctima, una menor que en mayo de 2018, tenía 14 años y que fue invitada por un exnovio (20 años) a su casa en el barrio Rincón del Tigre de Montero. Fue allí en donde la indujo a consumir bebidas alcohólicas para luego abusar de ella junto a otros cinco amigos; producto de este vejamen, la adolescente quedó embarazada.

El caso salió a la luz pública una semana luego de que ella dio a luz, pues su padre, acudió se fue hasta la casa del novio para exigir que reconozca al bebé, pero ante la negativa del joven, lo denunció por estupro ante la Felcv iniciándose una investigación que luego revelaría la violación grupal a la que fue sometida la menor.

La fiscal Silvia Saavedra, que atendió el caso, señaló que la adolescente había callado el ultraje debido a que los autores de los abusos la habían amenazado con matarla a ella y a su familia si los denunciaba, un recurso de amedrentamiento común en casos de abusos a menores de edad.

Dentro de las investigaciones también se estableció que el novio de la muchacha, identificado como José, confesó que su hermano, de 17 años, también participó del hecho y que lo hicieron junto a otros cuatro amigos.

VIOLACIÓN A UNA NIÑA DE 12 AÑOS EN EL PLAN 3000

Dos adultos y cuatro adolescentes fueron detenidos luego de que se hicieran las pericias y se comprobara su participación en el vejamen sexual cometido en contra de una niña de 12 años en el barrio Magisterio Sur de Los Lotes, en la capital cruceña a principios del mes de julio.

Las Felcv del Plan 3000 reveló que la menor fue filmada cuando era abusada por cuatro de los seis detenidos que la habían invitado a consumir bebidas alcohólicas hasta perder el conocimiento.

El DEBER accedió a la declaración de uno de los detenidos, de 14 años, ante el Ministerio Público, donde reveló que los videos fueron registrados con el celular de la víctima. Además, dijo que sorprendió a sus tres amigos, de 15 años, abusando de la víctima y que él solo se encargó de registrar las imágenes, por lo que descartó su participación en el delito de violación agravada.

Estos menores, después de cometer el hecho, llevaron a la niña hasta una vivienda en donde estaba Arturo Asaye (35), quien era casero y que estaba consumiendo bebidas junto al albañil, Fabián Sossa Cáceres (47), que al ver desvalida a la pequeña, procedieron también a cometer el abuso sexual.

Se estableció dentro de las investigaciones que la víctima fue contactada por facebook tres semanas antes del hecho por uno de los adolescentes detenidos, que se identificada con el nombre de ‘Brayancito el solitario’, quien fue el primero en abusar de la niña, según la Felcv.

La directora de la Felcv del Plan 3.000, Lupe Maldonado, comentó que a través del patrullaje cibernético se encontró fotos del sujeto que contactó a la víctima, con sus otros tres cómplices, lo que les valió para identificarlos y luego detenerlos.

VIOLACIÓN EN MINERO

Una joven de 15 años fue abusada en estado de inconsciencia por seis muchachos que fueron acusados por el delito de violación agravada. El hecho se registró el 24 de marzo en el municipio cruceño de Minero.

La Felcv informó que la muchacha acompañó a sus amigos a compartir bebidas alcohólicas. La fiscal que fue asignada al caso, Silvia Saavedra Flores, señaló que la menor declaró, en la entrevista psicológica, que despertó en la madrugada y escuchó las voces de los jóvenes que decían “me toca el turno” y mientras unos le agarraban la mano otros la ultrajaban sexualmente, indica en un comunicado el Ministerio Público.

Herlan M. G., de 22 años; Marcelo Álvaro D. V., de 22 años; José M. A. P., de 18 años, y Daniel R. S., de 24 años fueron remitidos ante un juez que dictó su detención preventiva.

VIOLACIÓN A JOVEN FUTBOLISTA

La investigación sobre la violación grupal de la que fue víctima una adolescente futbolista data del 27 febrero en un hecho que ocurrió en la Villa Primero de Mayo.

Dos de los tres muchachos que doparon y violaron a la joven fueron detenidos por los investigadores que estuvieron buscándolos por las minas de oro en Santa Rosa de la Mina luego de que huyeran tras cometer el delito.

El mayor de los implicados tiene 20 años y el menor es un adolescente de 15 años. El primero habría sido quién invitó a la adolescente futbolista a su casa, donde la dopó y luego agredió sexualmente junto a sus amigos.

