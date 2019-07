Educación sexual como pieza clave contra el embarazo en la adolescencia

Salud. La gestación temprana es una realidad que todavía no se ha erradicado. Ahora se apunta a mejorar la formación de los menores.

Según datos del INE presentados en julio, en el 2018, el número de embarazos en adolescentes en el país disminuyó. No obstante, especialistas opinaron que este progreso no puede detenerse ahí y se debe reforzar la educación sexual.

Cifras. A través de la información proporcionada por Centro de investigación, educación y servicios – Salud sexual y reproductiva (CIES), desde enero de 2016 hasta septiembre de 2018, en Bolivia, 9.552 niñas menores de 14 años de edad quedaron embarazadas.

Así lo evidencia el registro de controles prenatales del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) del Ministerio de Salud. El embarazo infantil es resultado de violencia sexual y psicológica. Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) presentados en julio, a propósito de la conmemoración de los 50 años del Derecho a la Planificación Familiar en Bolivia, dan cuenta de una disminución de embarazos adolescentes. No obstante, no consideran los casos de gestaciones en niñas menores de 12 años.

Con mayor frecuencia en el área rural. Según esas cifras, en 2008 se registraban 88 nacimientos por cada mil mujeres de entre 15 y 19 años; en 2018 bajaron a 71. Sin embargo, los casos en el área rural (109) prácticamente doblan a los del área urbana (58). No hay datos de gestaciones en menores de 14 años. El último dato lo aportó el Informe sobre Mortalidad Infantil en Bolivia del Ministerio de Salud. El documento señala que el 2% de las 538 muertes maternas registradas en 2011 correspondían a mujeres menores de 14 años.

Aún hay trabajo por hacer. La responsable de Servicios Educativos para Jóvenes y Adolescentes del CIES, Pahola Peñaranda, señala que «una buena estrategia educacional son las capacitaciones, las cuales se tienen que enfocar en un trabajo especializado en padres, y madres, familias respecto a la comunicación en temas relacionados a la sexualidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes». Hay que hacer de estas, un servicio de salud amigable, integral y sin barreras como el que brindan en la institución, siendo una alternativa para continuar con la disminución de las cifras de este tipo de casos.

«En este sentido, nos toca afrontar la realidad de que como sociedad, todavía hay trabajo por hacer para disminuir las causantes de esta situación que surgen en diferentes ámbitos», asegura.

Principales causas. Para la psicóloga y coordinadora de reclutamiento y selección en la Consultora Millennials, Yenny Arrázola; una de la principales causas es que los jóvenes confunden la libertad con el libertinaje, aprovechándose de la confianza de sus padres y al tener las “hormonas a flor de piel” tienen relaciones sin protección, hecho que es derivado de la falta de información proporcionada por los propios padres que creen que al no hablarles de este tema los están protegiendo de alguna forma, quedando erróneamente como un tema tabú.

Asimismo, la también psicóloga Madelen Jaimes, expresa que la falta de acceso a la educación sexual por parte de diferentes instituciones que deberían proteger el derecho de los adolescentes. «Es un factor importante que incide en esta situación, más aún cuando

los jóvenes entran en esta nueva etapa en la que experimentan nuevas sensaciones y no tienen un manejo adecuado de su sexualidad.

En definitiva se puede decir que este problema que ataña a la sociedad es principalmente producto de la falta de información que tienen los jóvenes, la cual debe ser manejada con una buena comunicación desde casa, la escuela y el propio interés de estos por su bienestar.

Complicaciones. Debido a la inmadurez que todavía presenta el cuerpo humano, médicos mencionan los riesgos más frecuentes que se presentan en esta situación. Para Daniela Vargas, médico general, este hecho no sólo es difícil porque todavía no se ha alcanzado la madurez psicológica, sino también porque físicamente el cuerpo humano todavía no está preparado afrontar este paso, pudiendo presentarse malformaciones en el feto en bajo porcentaje, considerando así que la mejor opción como método preventivo, es la abstinencia, porque ningún método anticonceptivo es 100% seguro.

Por su parte, Luis Román, médico general, indicó que los embarazos adolescentes están asociados con una taza alta de morbilidad y mortalidad, ya que durante la gestación, la adolescente tiene mayor riesgo a tener un parto prematuro, anemia, placenta previa, entre otros. Explica que existen centros de salud y todo el personal médico para brindar información precisa acerca del tema. También, manifestó que para prevenir esta situación y otro tipo de complicaciones como enfermedades de transmisión sexual, una buena opción es el preservativo.

Derecho a la educación. Peñaranda, también menciona que con respecto a la escuela, es muy importante comunicar en el establecimiento como en otros espacios que la adolescente está embarazada, para que no se exponga a ningún tipo de riesgos y pueda culminar con sus estudios en un ambiente educativo que garantice el derecho a la educación en el periodo pre y post parto, previniendo actos de discriminación y violencia, en cumplimiento a la Resolución Ministerial No 2709/2017 del Ministerio de Educación.

Prevención. La clave para para seguir disminuyendo cifras, es la prevención mediante un proceso comunicativo que sencibilice a las familias sobre la importancia de recibir educación sexual que oriente además, sobre los derechos de los adolescentes y niños. Contribuyendo a eliminar las barreras de acceso a la información que en tanto han perjudicado al bienestar de la juventud, la familia y la sociedad entera.

Demandan más amor y comprensión por la edad

Verónica Soliz Loayza psicóloga de la Casa de la Mujer, explicó que en la adolescencia es cuando se refuerza la identidad y sexualidad de las personas, es cuando se plantean un proyecto de vida y ansían ir etapa por etapa, descubriendo el mundo. Pero muchas veces cuando en casa no encuentran estabilidad, comprensión y el amor que tanto buscan, lamentablemente lo buscan en el exterior. Dejándolas vulnerables a muchos peligros como la violencia y trata de personas. En esa búsqueda, la jovencita se ve presionada muchas veces a dar la “la prueba de amor” que no sólo le exige tener relaciones sexuales para las que todavía no esta preparada, sino que le exige también que no se use algún método anticonceptivo dejando como resultado un embarazo no deseado. Es cuando la adolescente se tiene que enfrentar prácticamente sola las adversidades que conlleva traer un hijo al mundo y se frustra porque su plan de vida simplemente quedó atrás, trayendo consigo depresión, abuso de sustancias, e incluso el suicidio por la baja autoestima. Es importante que cuente con el apoyo necesario para manejar adecuadamente la situación.

