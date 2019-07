El 15% del doble aguinaldo benefició sobre todo a las micro y pequeñas empresas

La decisión de destinar el 15 por ciento del pago del doble aguinaldo a la compra de productos nacionales generó 250 millones de bolivianos en ventas (el 20 por ciento por las micro y pequeñas empresas) y motivó a que 5 mil empresas del sector privado fueran incluidas como puntos de venta al programa de Billetera Móvil; de hecho, el 70 por ciento de éstas son micro, pequeñas y medianas empresas, que en total pusieron a la venta más de 13 mil productos.

Éstos y otros datos recopilados de varias fuentes por parte de los investigadores Oswaldo Gutiérrez Andrade y Jorge Delgadillo Sánchez develan que el porcentaje que la política del 15 por ciento “desde el punto de vista estrictamente técnico se considera una medida de política económica de gran impacto socioeconómico, especialmente para sectores vulnerables de la sociedad boliviana”.

“Este impacto, además de incrementar una mejora en el nivel y calidad de vida de los sectores mencionados, también tendrá un efecto favorable en las empresas en general que proveen productos nacionales”, explican los autores en un artículo de análisis sobre el tema.

Los empresarios privados, por el contrario, refieren que la política del doble aguinaldo no sólo es una política ilegal, sino que fue un golpe duro a la economía de las empresas. “La compra de productos nacionales fue una propuesta nuestra para mitigar la medida impuesta, y no puede representar un impacto positivo para las empresas”, opinó el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC), Javier Bellott.

“Ha sido un alivio para los microempresarios. Consideramos que si no se puede evitar el pago del doble aguinaldo, al menos que se eleve el porcentaje de compra de productos nacionales. La siguiente vez podría ser 30 por ciento, después 50 por ciento”, comentó la presidenta de la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía (Cadepia), Luz Mary Zelaya.

Ambos representantes empresariales coincidieron en que los más beneficiados de esta política han sido las empresas familiares que no tienen trabajadores a quienes deber el doble aguinaldo. Por lo demás, también motivó a muchas microempresas a formalizarse para integrar el grupo de más de 5 mil empresas que buscaron vender a través de la billetera móvil, sin contar con el golpe de timón que significó el manejo de la tecnología.

Un poco menos pesimistas, Gutiérrez y Delgadillo enumeran varios efectos positivos de la medida. Al mes de abril de 2019, se tenían habilitados 2.500 puntos de venta formales adicionales a los puntos de venta en las ferias especiales del Doble Aguinaldo.

Según la Agencia de Gobierno Electrónico de Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) de Bolivia, 5 mil empresas del sector privado ya solicitaron su inclusión como puntos de venta de manera formal al programa de Billetera Móvil, éstas serán incorporadas gradualmente como puntos de venta

En mayo pasado, medio millón de trabajadores tenía activada la aplicación, pero se preveía que el número subiera hasta los 650 mil.

Según la Federación de Medianas y Pequeñas Empresas (Fedemype), a fines de abril, las ventas alcanzaron alrededor de 250 millones de bolivianos, de los cuales 50 millones (el 20 por ciento) fueron generados por las micro y pequeñas empresas y el restante por las medianas y grandes

La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) oferta 3.500 productos nacionales a través de supermercados en el país para el pago del 15 por ciento del segundo aguinaldo. Según el Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones, los Micro, Pequeños y Medianos empresarios ofertan más de 13 mil productos nacionales para su venta. Según el Ministerio de Desarrollo Productivo, el 7 por ciento de las unidades económicas habilitadas con la Billetera Móvil son pequeñas empresas.

BS 450 MILLONES PARA PRODUCTOS NACIONALES

Desde 2014, rige el Doble aguinaldo Esfuerzo por Bolivia a favor de trabajadores formales y pagadero en gestiones cuyo crecimiento sea superior al 4,5 por ciento del Producto Interno Bruto.

Para 2018, el total del doble aguinaldo ascendió a 3 mil millones de bolivianos y se determinó que el 15 por ciento (450 millones) fuera pagado sólo en productos nacionales adquiridos a través de la billetera móvil.

Un requisito importante, es que la micro, pequeña, mediana o grande empresa sea formal y legalmente registrada para ejercer las ventas.

OPINAN LOS MICROEMPRESARIOS

«Me ha ayudado entre 10 y 15 por ciento. He vendido en ferias y en mi tienda. Somos empresa familiar y no he tenido que pagar aguinaldo. El 15 por ciento me parece buen incentivo, pero insuficiente, debería ser hasta 50 por ciento, y no sólo del doble, sino del aguinaldo mismo». Ariel Ayma. EcoBebé.

«Nos ha ayudado un 10 por ciento. No tenemos un punto de venta, y con las ferias tuvimos mayor cobertura. No hemos tenido problemas de salarios porque somos una empresa familiar… y nos gustaría que 30 por ciento del doble aguinaldo vaya a estas compras». Lenny Paola Miranda. Mi Leite.

«Tenemos poco apoyo de las autoridades y el 15 por ciento ha ayudado a muchas familias y está levantando nuestro taller. Hemos tenido más venta… de un 10 a 12 por ciento. Somos una empresa familiar, y no hemos tenido empleados para pagar doble aguinaldo». María Ramírez. Marroquinería Fernández

