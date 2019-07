El Conservatorio Plurinacional de Música (CPM) se divide en las áreas Moderna y Clásica. Foto:Archivo / Página Siete

“Nos declaramos en emergencia”, este fue el anuncio realizado ayer por docentes y estudiantes del Conservatorio Plurinacional de Música (CPM). Protestan por la reprobación de todos los postulantes a rector y la posible elección de una nueva autoridad “a dedo”.

Diego Ballón, docente de la institución, explicó que como ya se cumplieron dos años de la gestión de Beatriz Méndez, este año se debe elegir a un nuevo rector.

Según el músico, la postulación es abierta a todas las personas que cumplan los requisitos del ministerio dentro y fuera del Conservatorio. Entre los postulantes se encuentra un docente del CPM, Oswaldo Ruiz, y también Israel Tórrez Mollisaca.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“Ellos fueron reprobados sin ningún parámetro claro. En el mismo jurado faltaba gente del Conservatorio y del ministerio (de Educación). Fue totalmente irregular y nada transparente. Por ende, el ministerio está tratando de escoger, por su lado, la persona que estará en la rectoría”, reclamó Ballón.

Después de conocerse el resultado, ayer en la mañana, se realizó una reunión extraordinaria de docentes en la que se decidió declarar la emergencia. “Hemos optado por ver las medidas que podamos asumir para impugnar el resultado, esperar una respuesta del ministerio y no descartamos otras medidas de presión”, agregó Ballón y dijo que no aceptarán la posesión de autoridades ajenas a la institución.

El CPM inició recientemente el segundo semestre del proceso formativo y, por eso, los docentes no quieren que se interrumpa el avance del pensum.

En ese sentido, Martín Castillo, también docente del Conservatorio, comentó que al no haber ningún postulante aprobado, el ministerio del área puede designar a un rector mediantes invitación. “No sabemos qué va a pasar. Estamos con mucha inseguridad. Se estaba llevando a cabo una buena gestión y se le debería dar continuidad”, afirmó.

“Si se designa una persona ajena que no esté al tanto del proceso que estamos llevando en este momento, va a ser como retroceder o alguien que no conozca nuestro ámbito académico, por ejemplo alguien que no haya estudiado música, sería negativo para nosotros”, agregó.

Asimismo, el centro de estudiantes emitió un pronunciamiento en el que convoca a una asamblea el lunes 29 de julio, a las 19:00, en el mismo CPM.

Entretanto, desde el Ministerio de Educación se explicó que los resultados finales se darán a conocer el 31 de julio y los que se publicaron ayer son preliminares. “Estamos todavía en las etapas, no ha finalizado el proceso, estamos en resultados preliminares, todavía falta la etapa final”, dijo Verónica Armaza, encargada del equipo de Formación Artística.

“Todavía hay una etapa de apelación de resultados, las personas que se han postulado tienen derecho a la impugnación”, acotó. Armaza dijo que cumplirán las etapas como se indica en la convocatoria y el reglamento.

Fuente: Página Siete