El contagio es por fluidos y tras 7 días se presenta la hemorragia

El Arenavirus se contagia entre personas mediante el contacto de fluidos, en especial la sangre, informó ayer el Ministerio de Salud. De acuerdo con los expertos, si un paciente contrae este mal, al séptimo día de presentar síntomas, comienza a sufrir hemorragias.

“El virus puede transmitirse de persona a persona y creemos que por contacto de fluidos, especialmente de la sangre. Ese fue el mecanismo principal de transmisión en los casos que afectaron a los dos médicos que están en terapia intensiva”, dijo la ministra de Salud, Gabriela Montaño.

La autoridad explicó que ambos galenos que son tratados presentan una evolución favorable. En el caso del médico que se encuentra en el Hospital Obrero, su pronóstico aún es reservado.

Clever Loz, infectólogo clínico que arribó de Brasil por la situación, descartó que el virus se contagie entre personas mediante el aire. “No hay esa posibilidad hasta ahora”, precisó.

El experto revisó los expedientes e informes médicos de todas las personas internadas. “Es una enfermedad que produce fiebre, dolor de cabeza, náuseas y después del séptimo día puede producir sangrado; y si no se atiende puede derivar en fallecimiento”.

La ministra Montaño aclaró que si una persona presenta fiebre y no tuvo contacto con pacientes en observación ni proviene de la zona donde se presentó el “caso cero”, no debe alarmarse. “Si no tiene estos elementos, la fiebre puede ser por muchas otras enfermedades”, dijo.

El Ministerio de Salud informó que lleva adelante un seguimiento de todas las personas que tuvieron contacto con los médicos internados y con las personas que fallecieron a causa del virus. Busca identificar si presentan los síntomas para tratarlos.

“(Nos reunimos) con la familia de la médica interna (Ximena Cuéllar). La mamá no presentó síntomas y ya transcurrió el periodo de incubación (tiempo en el que se manifiesta la enfermedad). Haremos seguimiento a los contactos de los pacientes”, dijo .

Montaño informó que inicialmente se presumió que se trataba de dengue que tiene síntomas similares al Arenavirus. Ambos males se manifiestan con fiebre, dolores musculares y abdominales, pero se diferencian en el tiempo en el que se presenta la fiebre.

Esta cartera de Estado desplegó ayer una segunda comisión a Caranavi para encontrar al ratón que transmite este virus.

Otra parte de la comisión -dijo el jefe nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, Jhemis Molina- revisará las historias clínicas para detectar posibles nuevos casos en el sector.

La ministra de Salud Gabriela Montaño informó que la declaración de una alerta sanitaria departamental corresponde a la Gobernación. Explicación “Estos fueron casos que se presentaron en La Paz, no hay otro caso sospechoso ni comprobado a través de laboratorio en ningún otro departamento. Por lo tanto corresponde a la autoridad departamental, al Sedes de La Paz, analizarlo conjuntamente con nosotros, ya que trabajamos de manera coordinada”, dijo.

