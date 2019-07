El entrenador de Chris Hemsworth revela cómo deshacerse de la grasa del vientre

Chris Hemsworth en un fotograma de ‘Malos tiempos en El Royale’. (Fox)

Ha llegado el verano y te ha pillado el toro. Querías lucir un tipazo en la playa pero no te ha dado tiempo. Tu oficina te ha quitado muchas horas y esa grasa del vientre que tanto deseas quitarte sigue ahí. Te levantas por las mañanas y la miras como si te saludara. Quieres deshacerte de ella, pero parece que te ha cogido cariño y te encuentras en una espiral de la que no sabes salir.

Si eres un gran fan de Marvel y alguna vez has deseado tener unos abdominales como los de Chris Hemosworth, estás de suerte. Su entrenador y mejor amigo, Lucke Zocchi ha revelado el secreto para quitarte esos michelines que tanto detestas y los errores más grandes que cometes en el gimnasio. Ya no hay excusas, si a partir de ahora no lo logras es porque no quieres.

¿No obtienes los resultados que quieres después de hacer dieta y ejercicio? ¿Qué estás haciendo mal? ¿Hay una diferencia muy grande entre hombres y mujeres a la hora de entrenar? Este profesional del deporte lo cuenta todo. Ahora solo tienes que prestar atención.

Camino sin vuelta

«Esa zona de la barriga es el último sitio donde desaparece la grasa. Incluso para mí, a veces, es un dolor y me cuesta horrores deshacerme de ella», asegura en ‘The Daily Mail‘. Si eres de los que cuida la alimentación y se ejercita muchas horas, pero todavía no eres capaz de definir, hay una serie de cosas que estás haciendo mal: te enfocas en reducir una parte solamente en vez de enfocarte en tu cuerpo en general; comes durante un periodo de tiempo muy largo; entrenas demasiado cuando el 70% es la alimentación y estás haciendo demasiado cardio.

Deja de fijarte en el típico ejercicio de moda. Cada persona es diferente y necesita unos movimientos o entrenamientos adecuados a su metabolismo

«Ten en cuenta que no porque hagas 200 abdominales diarios conseguirás el ‘six pack’ que quieres. Deja de empeñarte solo en ejercitar esa zona y empezar a entrenar todo el cuerpo con movimientos que sirvan para varios grupos musculares. Seguramente no puedes perder esa zona que tanto te molesta porque no le das a tu cuerpo el suficiente descanso para comer. Elimina los azúcares procesados y quema más calorías de las que ingieres. Ayunar es una buena forma de llegar a una meta», explica.

Luke recomienda el ayuno intermitente 16/8: el régimen propone limitar el consumo de alimentos a solo ocho horas al día, una técnica que soporta el control del peso. Todas las calorías tienen que ser ingeridas en ese periodo. Da igual la cantidad de grasa que tomes si es dentro de ese tiempo. Eso sí, las dieciséis horas siguientes no podrás probar bocado (tranquilo, agua sí).

La forma más popular de llevarlo a cabo es ayunar desde 20:00 hasta las 12:00 de la mañana siguiente. Entre dichas horas, comerás como lo haces habitualmente. No quiere decir que se limite a estos tiempos tampoco; puedes programar las horas de forma que se ajusten a tu rutina. «Trata de tomar los máximos alimentos integrales y no procesados como sea posible», comenta.

Simplificar

El entrenador asegura que no es necesario que hombres y mujeres entrenen igual. Luke, que también puso a punto a la actriz Cate Blanchett, afirma que uno de los TEMPprincipales errores que comenten ellas en el gimnasio es que intentan levantar demasiado peso al mismo tiempo. Además, también cree que solo prueban algunos ejercicios porque «están de moda»; se centran en movimientos específicos y hacen demasiado cardio.

Una de las cosas que la mayoría hace mal es que entrenan demasiado cuando el 70% es tener una correcta alimentación

«Muchos creen que todo se consigue de la noche a la mañana y se desilusionan, pero esto es un viaje sin billete de vuelta. Hay gente que mira los Instagram de las celebrities y se piensan que ese ejercicio funcionará también para ellos, pero no tiene por qué ser así. Olvida también correr o hacer elíptica durante mucho tiempo, lo mejor para deshacerte de la grasa del vientre son los ejercicios con pesas y una buena alimentación«, continúa.

«Hay que simplificar las cosas. Un entrenamiento rápido de 20 minutos puede ser igual de bueno que el de una hora. No necesitas tampoco comer seis platos al día, céntrate en hacerlo solo tres veces y en el periodo indicado. Además controla los carbohidratos. No son malos, pero tómalos después de entrenar y te beneficiarán. Mantén un equilibrio, no pasa nada por cenar un día pizza y tomar unas cervezas, siempre que lo compenses después», concluye.

Fuente: elconfidencial.com